«آنتونی بلینکن» و «برهم صالح» با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، بلینکن در جریان این تماس تلفنی با صالح درباره حمله پهپادی اخیر به منزل «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق گفتگو کرد. وی گفت: حمله به منزل الکاظمی به مثابه حمله به حاکمیت دولت بود.

این مقام آمریکایی در تماس تلفنی با رئیس جمهور عراق همچنین مدعی شد که همکاری واشنگتن با دولت و ملت عراق ثابت و همیشگی است. وی پیشتر نیز با مصطفی الکاظمی به صورت تلفنی گفتگو کرده بود.

پیشتر «شیخ علی الاسدی» رئیس شورای سیاسی مقاومت اسلامی نُجَباء ماجرای حمله به منزل «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق را تلاشی برای کشاندن عراق به ورطه بحران‌ داخلی دانست که پیامدهای خطرناکی برای کشور دارد.

الاسدی با اعلام اینکه همه دلایل و نشانه‌ها دال بر دست داشتن سفارت آمریکا در این ماجرا است، خاطرنشان کرد: پایگاه نظامی آمریکا در منطقه سبز بغداد که از آن تحت‌ عنوان سفارت یاد می‌شود، با وجود برخورداری از سامانه پدافند هوایی (C-RAM) با پهپادها یا موشک‌ها مقابله نکرد!

رئیس شورای سیاسی نُجَباء در پایان تأکید کرد: اگر ـ همان‌گونه که انتظار می‌رود ـ سفارتخانه شرارت‌طلب آمریکا مسئول این حمله باشد، باید ضمن تعطیل کردن آن، سفیر فتنه‌گر ایالات‌ متحده نیز از عراق اخراج شود.