۴۷ نامزد رد صلاحیت شده در تکاپو برای بازگشت به شوراها

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها، گفت: نمایندگان معتقدند باید رأی هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها رأی قطعی و نهایی باشد و دیوان عدالت نباید این رأی را نقض و یا ابطال کند.

وی افزود: ۴۷ نفر از نامزدهای انتخابات شورا که رد صلاحیت شده‌اند، به دیوان عدالت مراجعه کرده و نقض رأی گرفته‌اند. این افراد با این رأی یا انتخابات را متوقف کردند و یا به دنبال بازگشت به شوراها هستند.

شاکری تصریح کرد: بنابراین اعضای هیئت نظارت مرکزی که از نمایندگان مجلس هستند به دلیل زیر سوال رفتن اختیارات این هیئت از سوی دیوان چنین طرحی را ارائه کردند که کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسید.