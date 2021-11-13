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۲۲ آبان ۱۴۰۰، ۹:۳۱

شاکری در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

۴۷ نامزد رد صلاحیت شده در تکاپو برای بازگشت به شوراها

۴۷ نامزد رد صلاحیت شده در تکاپو برای بازگشت به شوراها

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۷ نامزد رد صلاحیت شده انتخابات شوراها از دیوان عدالت نقض رای گرفته‌اند و به دنبال بازگشت به شوراها هستند.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها، گفت: نمایندگان معتقدند باید رأی هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها رأی قطعی و نهایی باشد و دیوان عدالت نباید این رأی را نقض و یا ابطال کند.

وی افزود: ۴۷ نفر از نامزدهای انتخابات شورا که رد صلاحیت شده‌اند، به دیوان عدالت مراجعه کرده و نقض رأی گرفته‌اند. این افراد با این رأی یا انتخابات را متوقف کردند و یا به دنبال بازگشت به شوراها هستند.

شاکری تصریح کرد: بنابراین اعضای هیئت نظارت مرکزی که از نمایندگان مجلس هستند به دلیل زیر سوال رفتن اختیارات این هیئت از سوی دیوان چنین طرحی را ارائه کردند که کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسید.

کد مطلب 5348528

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    نظرات

    • مجید IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      مگه به زور می شود جلو حق الناس را گرفت اسم این مجلس را باید گذاشت مجلس ضد مردم
      • محمود AE ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
        0 0
        همه اینها فقط مراقب صیانت از خود هستند و طرح صيانت از آگاه نشدن مردم از اموال و دارایی اینها اصیانت از فضای مجازی برای عدم آگاهی افکار جامعه و بگیر الی آخر

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