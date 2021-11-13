گسترش بی جهت صنایع عامل مشکلات آبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان صبح شنبه در سفر خود به چهارمحال و بختیاری در دیدار با نماینده ولی فقیه استان با بیان اینکه اگر قانون را ملاک عمل قرار دهیم نباید اختلافی در حوزه آب ایجاد شود، اظهار کرد: مهم‌ترین عنصر برای بهره بردن مردم از این موهبت الهی تدبیر، حفظ وحدت و بحث‌های کارشناسی در محیط‌های خود است.

وی با اشاره به اینکه بردن این بحث‌ها در بین مردم سود و فایده‌ای ندارد، تصریح کرد: در خصوص اصول مسائل آبی بین دولتمردان و نمایندگان اختلاف نظر وجود ندارد.

سو مدیریت‌ها عامل نارضایتی جامعه در مسائل آبی

وزیر نیرو هدف از سفر خود به چهارمحال و بختیاری را گفت و گو با مردم و بازدید از پروژه‌های آبی عنوان کرد و ادامه داد: نارضایتی‌ها در گروه‌های مختلف وجود دارد که بخشی به سو مدیریت‌ها، عدم شفافیت و عدم تصمیم‌گیری به موقع باز می‌گردد.

محرابیان به افزایش میزان مصرف، بالا رفتن نیاز آبی و کاهش نزولات جوی اشاره کرد و گفت: سرانه آب در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است.

عدم تعادل در بارگذاری‌ها بر منابع آبی

وی با بیان اینکه بارگذاری‌هایی که روی منابع آب انجام شده نامتعادل است، اظهار کرد: عدم تعادل در بارگذاری‌ها موجب مشکلات عدیده زیست محیطی، سفره‌های زیر زمینی و عدم اجابت خواسته‌های مردم شده است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در امور باید ملاحظات بیشتری شود، عنوان کرد: گسترش بی جهت صنایع و توقع بلند پروازانه در مردم موجب ایجاد این مشکلات شده است.

محرابیان تصریح کرد: با رعایت اصول علمی، کارشناسی و فنی اشکالات گذشته باید رفع شود.

وی با بیان اینکه می‌توان در گفت‌وگو صمیمی و کارشناسی به یک توافق دست یافت، ادامه داد: مردم به دنبال اختلاف نیستند و به دنبال رفع مشکلات و توزیع عادلانه آب هستند.