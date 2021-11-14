ظرفیت شورابیل برای توسعه ورزش قایقرانی اردبیل بکارگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قاطع ظهر یکشنبه در دیدار با شهردار اردبیل و اعضای هیأت رئیسه قایقرانی استان اظهار کرد: رشته ورزشی قایقرانی یکی از رشته‌های المپیکی و پر مدال محسوب می‌شود که همین موضوع نیاز تقویت زیرساخت‌های این رشته ورزشی را در اردبیل یادآوری می‌کند.

وی همگانی کردن رشته ورزشی قایقرانی را مهم شمرد و افزود: آشنایی مردم و جوانان با این رشته ورزشی ملزم به تأمین زیرساخت‌های لازم از جمله در منطقه توریستی شورابیل و مسیر رودخانه بالیقلو چای است که باید با برنامه‌ریزی دراز مدت نسبت به این موضوع اقدام شود.

رئیس هیئت قایقرانی استان از عقد تفاهم‌نامه فی مابین شهرداری اردبیل و هیئت قایقرانی استان با هدف پیشبرد اهداف این هیئت ورزشی خبر داد و گفت: طبق این تفاهم‌نامه در اقدامی مؤثر نسبت به تأسیس مدرسه قایقرانی مشترک بین سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری و هیئت قایقرانی استان اقدام خواهد شد.

قاطع هدف از راه‌اندازی مدرسه قایقرانی را استعدادیابی در سنین پایه و رشد ورزشکاران مستعد عنوان و اضافه کرد: به فراخور این تفاهم‌نامه اسکله‌ای مجزا برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی قایقرانی ایجاد خواهد شد.

به گفته وی با استفاده از موقعیت مکانی رودخانه بالیقلو بعد از ساماندهی این رودخانه محیطی برای تمرین و آموزش کاناپلو، کایاک و دراگون بوت برای همگانی کردن رشته ورزشی قایقرانی اجرا می‌شود.