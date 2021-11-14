آموزش و پرورش در حوزه ورزش دانش آموزی به دنبال کارهای نمایشی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم «کاروان مهر با نشاط» که جهت ارسال تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس شهرستان‌های استان تهران و با حضور سرپرست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و دیگر مسؤولان استانی برگزار شد با اشاره به اینکه تولید ناخالص ملی کشورها صرف اضافه وزن و چاقی در جوامع می‌شود اظهار داشت: دغدغه‌ای که آموزش و پرورش برای درس تربیت بدنی دارد در شرایط کرونایی بیشتر هم شد و تلاش کردیم و محتواها و فعالیت‌ها را به سمت منازل بردیم.

وی در خصوص فعالیت‌های آموزش و پرورش برای رشد تربیت بدنی میان دانش آموزان گفت: آموزش و پرورش پروژه کنترل وزن را فراگیر کرد تا بتواند در خصوص ورزش یک گفتمان سازی را صورت دهد که این دغدغه برای اولیا ایجاد شود تا اقدامات پیشگیرانه صورت بگیرد.

جعفری با بیان اینکه که طبق آمار وزارت بهداشت از هر ۱۰۰ درصد مرگ و میر ایرانیان ۸۰ درصد بر اثر بیماری‌های غیر واگیر و ۱۰ در صد بر اثر و تصادفات و ۱۰ درصد دیگر به علت بیماری‌های واگیر دار بوده است افزود: این مرگ و میزها نیازمند توجه است چرا که همه برای کرونا که یک بیماری واگیردار است اقدامات و تمهیدات ویژه ای را انجام دادیم اما به علت عدم آگاهی به بیماری‌های غیر واگیر مثل سرطان‌ها و بیماری‌های و گوارشی و بسیاری بیماری‌های دیگر که نتیجه کم تحرکی است فکری نکرده ایم.

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر آموزش و پرورش اقداماتی انجام می‌دهد به دنبال کارهای نمایشی نیست، اظهار داشت: آموزش و پرورش به دنبال همگانی کردن فرهنگ تربیت بدنی است و اینکه دستگاه‌های متولی دیگر به راحتی و بدون مطالعه اعلام می‌کنند آموزش و پرورش در این خصوص کار نمی‌کند نادرست است.

وی بیان داشت: وزارت ورزش که متولی سلامت جوانان و نوجوانان است باید مشخص شود که چقدر برای سلامت آنان برنامه ریزی کرده و برای همگانی کردن ورزش وقت گذاشته است و آن طور که معلوم است این دستگاه فقط به دنبال قهرمانان و به اصطلاحی نوک هرم هستند.

جعفری گفت: آموزش و پرورش بالاتر از شرح وظایفش را در حوزه تربیت بدنی انجام داده و همه تکالیف ورزشی بر عهده این سازمان نیست آموزش و پرورش یک دستگاه عظیم، ارزشمند و متعالی است که خانواده‌ها به این دستگاه اعتماد دارند و به آن احترام می‌گذارند.