به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در نشست استانداران سراسر کشور، که امروز (یکشنبه) با حضور ۳۱ استاندار در محل وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه مجموعه دولت در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عزیز ایران اسلامی است؛ گفت: استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها باید با تمام ظرفیت نسبت به تحقق اهداف و ماموریت‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی تلاش کنند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در کشور مشکل کمبود کالا نداریم، گفت: چالش اصلی نظام توزیع کالاها و خدمات در کشور، احتکار است که استانداران باید با فعال کردن ظرفیت‌های نظارتی، اجازه جولان به سوداگران و فعالان این عرصه ندهند.

وی ادامه داد: سیستم توزیع مناسب کالاها باید در استان‌های کشور، با راهبری استانداران عملیاتی شود و این طور نباشد که در استان شاهد کمبود برخی اقلام اساسی باشیم.

وحیدی تصریح کرد: استانداران باید با پیش‌بینی دقیق مسائل و نیازهای استان نسبت به تامین کالاها و مایحتاج عمومی استان اهتمام داشته باشند.

وزیر کشور همچنین درباره موضوع مسکن که از دیگر محورهای نشست امروز با استانداران بود، گفت: دولت بنا دارد سالی یک میلیون مسکن در اختیار متقاضیان این حوزه قرار دهد و در این عرصه هم استانداران باید با شناسایی دقیق مکان ساخت مسکن و ضرورت‌های لازم در این حوزه نسبت به تحقق شعار ملی دولت سیزدهم کمک کنند.

وی افزود: رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم در جلسات مختلف هیات دولت نسبت به تفویض اختیارات لازم به استانداران در تحقق نهضت ملی مسکن اهتمام دارد و؛ بنابراین باید از این فرصت همدلی و همکاری استفاده بهینه در جهت تامین مسکن برای نیازمندان به عمل آورد.