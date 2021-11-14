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۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۱۰

مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی فارس مطرح کرد؛

اعلام آمادگی گروه های جهادی دانشجویی فارس برای اعزام به هرمزگان

اعلام آمادگی گروه های جهادی دانشجویی فارس برای اعزام به هرمزگان

شیراز - مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی فارس از آمادگی گروه های جهادی دانشجویی این استان برای اعزام به مناطق زلزله زده هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قنبری نژاد عصر یکشنبه پس از وقوع زلزله در استان هرمزگان، در گفتگوی تصویری با مسئولان گروه‌های جهادی دانشجویی استان فارس اظهار داشت: منتظر نظرات تخصصی ارزیابان زلزله و همچنین وضعیت خسارات به وجود آمده هستیم تا بلافاصله گروه‌های جهادی دانشجویی استان فارس با هماهنگی و صدور مجوز به هرمزگان اعزام شوند.

وی افزود: گروه‌های جهادی دانشجویی استان فارس در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، امداد و نجات، بهداشتی، درمانی و… آمادگی خود را برای خدمت رسانی به زلزله‌زدگان اعلام کرده‌اند.

مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس به آمادگی کامل دانشجویان جهادگر بسیجی استان فارس اشاره و تصریح کرد: این دانشجویان آماده پشتیبانی در راستای خدمات‌رسانی به زلزله‌زدگان هستند.

قنبری نژاد اضافه کرد: گروه‌های جهادی دانشجویی علاوه بر حفظ آمادگی خود برای اعزام به مناطق آسیب‌دیده، با بسیج سازندگی هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

کد مطلب 5351758

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