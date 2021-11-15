به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اللهیاری فومنی مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی با صدور پیامی به استقبال بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران رفت.
در متن اینپیام آمده است:
«بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در آغازین روزهای شروع به کار دولت سیزدهم، میتواند نقطه مناسبی، برای شروع فصلی جدید در فعالیتهای حوزه کتاب و کتابخوانی باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگر به تعامل دولت و مردم برای حل و فصل مشکلات و حرکت به سمت افقهای نو نیازمندیم. با پشت سر گذاردن شرایط کرونا به مدد همت دولت در توسعه واکسیناسیون عمومی، آرام آرام شرایط برای رونق یافتن اقتصاد فرهنگ و از سرگیری فعالیتهای اقتصادی و ترویجی در حوزه کتابخوانی فراهم میشود.
هفته کتاب فرصت ارزندهای است تا اصحاب نشر و کتابت، ناشران، نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و تشکلهای صنفی نشر دست در دست سیاستگذاران و مدیران اجرایی حوزه نشر و فرهنگ مکتوب نهند و با تعامل نزدیک با یکدیگر، مسیر حرکت صنعت نشر را برای یک سال آینده ترسیم نموده و با ترمیم نواقص گذشته، افقهای پیش رو را به تصویر کشند.
بیشک به کمک یکدیگر خواهیم توانست به اقتصاد نشر و ترویج کتابخوانی در جامعه کمک نماییم.»
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