به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد الله‌یاری فومنی مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی با صدور پیامی به استقبال بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران رفت.

در متن این‌پیام آمده است:

«بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در آغازین روزهای شروع به کار دولت سیزدهم، می‌تواند نقطه مناسبی، برای شروع فصلی جدید در فعالیت‌های حوزه کتاب و کتابخوانی باشد.

امروز بیش از هر زمان دیگر به تعامل دولت و مردم برای حل و فصل مشکلات و حرکت به سمت افق‌های نو نیازمندیم. با پشت سر گذاردن شرایط کرونا به مدد همت دولت در توسعه واکسیناسیون عمومی، آرام آرام شرایط برای رونق یافتن اقتصاد فرهنگ و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و ترویجی در حوزه کتابخوانی فراهم می‌شود.

هفته کتاب فرصت ارزنده‌ای است تا اصحاب نشر و کتابت، ناشران، نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و تشکل‌های صنفی نشر دست در دست سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی حوزه نشر و فرهنگ مکتوب نهند و با تعامل نزدیک با یکدیگر، مسیر حرکت صنعت نشر را برای یک سال آینده ترسیم نموده و با ترمیم نواقص گذشته، افق‌های پیش رو را به تصویر کشند.

بی‌شک به کمک یکدیگر خواهیم توانست به اقتصاد نشر و ترویج کتابخوانی در جامعه کمک نماییم.»