۱۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی البرز رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید راحتی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از اراضی ملی شهرستان کرج با اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی در استان البرزر اظهار کرد: محیط زیست استان با همکاری و تعامل با ارگان های ذیربط بیش از پیش گشت و کنترل و نظارت های خود را افزایش داده است.

وی با تاکید بر جلوگیری جدی از تغییر کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی واقع در منطقه حفاظت شده بیان کرد: انتظار می رود سایر دستگاه ها و سازمانها و دهیاران و جوامع محلی نیز همکاری لازم با دستگاههای متولی به ویژه محیط زیست و منابع طبیعی در این امر خطیر داشته باشند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج تصریح کرد: یکی از اهداف مهم افزایش اقدامات نظارتی، توقف فعالیت های غیر مجاز و پیگیری قانونی در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز است.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی پیامدهای ناشی از تغییر کاربری اراضیُ و افزایش میزان تعامل و همکاری دستگاه‌های متولی که می‌توانند گامی موثر در جلوگیری و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز باشد خاطرنشان کرد: نیروهای حفاظت از محیط زیست بازوهای اهرمی اجرایی در این امر مهم هستند از این رو باید توجه بسیاری بر تجهیز و تقویت نیروی انسانی و امکانات یگان‌ها شود.

راحتی متذکر شد: در اجرای این برنامه میزان ۹۹۰ متر مربع دیگر از اراضی ملی وحفاظت شده البرز جنوبی که در تصرف زمین خوران قرار گرفته بود توسط مامورین یگان حفاظت منطقه با همکاری مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی در قالب تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع از دست متصرفین آزاد سازی و به بیت المال برگردانده شد.