کشاورزی که بالگرد اورژانس را تخریب کرد آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق مرادی در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی شکایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندیشاپور اهواز و شبکه بهداشت دهدز در خردادماه سال گذشته علیه متهم «ب.م» به اتهام تخریب شیشههای بالگرد اورژانس هوایی، پرونده در این دادگاه تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری کل استان خوزستان افزود: با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، رأی در خصوص متهم بهصورت غیابی صادر و با ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم جلب متهم در خردادماه جاری صادر و محکومعلیه ضمن پذیرش محکومیت و عدم اعتراض، روانه زندان رامهرمز شد.
وی ادامه داد: بنا به درخواست قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده رأی قطعی محکومیت تخریب شیشههای بالگرد و اعمال ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی، در نهایت محکومعلیه مشمول کاهش مجازات یافت.
حجت الاسلام مرادی گفت: در همین راستا کل مجازات حبس و تبعید محکومعلیه به سه ماه حبس تقلیل یافت و اجرای مابقی مدت حبس برای مدت سه ماه موقتاً متوقف که با این حکم، امروز محکومعلیه از زندان آزاد شد.
به گزارش مهر، این بالگرد برای انتقال بیمار قلبی به منطقه صعبالعبور اعزام و بهناچار در زمین کشاورزی متهم فرود آمده بود.
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