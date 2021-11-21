محمود پاک نیت بازیگر سریال «کهنه سوار» که این روزها از شبکه آی‌فیلم روی آنتن می‌رود و از ساخته‌های اکبر خواجویی بوده است به خبرنگار مهر بیان کرد: سریال «کهنه سوار» از آن کارهای نوستالژیک است که خاطرات خیلی خوبی از آن دارم. آن زمان جوان‌تر هم بودیم و انرژی بیشتری داشتیم. کار برای من ارزش بیشتری داشت به خصوص که با بزرگانی مثل مرحوم محمدعلی کشاورز و زنده یاد حمیده خیرآبادی همکار بودیم. آن زمان عشق و علاقه خاصی به کار داشتیم، البته نه اینکه علاقه کم شده باشد اما آن زمان جوان بودیم و در یک جمع با حضور بزرگان کار می‌کردیم و همین موضوع خیلی برایمان اهمیت داشت و انگیزه می‌داد.

وی درباره علاقه‌اش به این سریال و پذیرفتن نقش‌ها عنوان کرد: من اصولاً تا نقشی را کامل نخوانم قبول نمی‌کنم. اگر بتوانم خودم را راضی کنم، آن‌وقت نقش را بازی می‌کنم. نقشم در سریال «کهنه سوار» هم جذاب بود و تا حالا مشابه اش را کار نکرده بودم، به همین خاطر به اندازه کافی برایم جذابیت داشت.

پاک نیت درباره فضای این سریال که به ورزش کشتی می‌پرداخت و علاقه خودش عنوان کرد: هم به کشتی علاقه دارم و هم به والیبال. فوتبال را هم دوست دارم اما در حد یک تماشاگر. در دوران کودکی یکبار در بازی فوتبال توپ به بینی‌ام خورد و باعث خونریزی شدید و شکستگی شد و از آن زمان دیگر قید بازی فوتبال را زدم و ترجیح دادم در حد یک تماشاگر باقی بمانم.

وی با اشاره به خاطره‌ای از همکاری با کارگردان «پدرسالار» اظهار کرد: برای بازی در سریال «پدرسالار» بین شیراز و تهران در رفت و آمد بودم. اتفاقاً مرحومه حمیده خیرآبادی در زمان تصویربرداری «پدرسالار» وقتی فهمید که همسرم هم بازیگر است به اطلاع مرحوم آقای خواجویی رساند. آقای خواجویی گلایه کردند که چرا زودتر نگفتی و خانم صبرکن می‌توانست نقش یکی از دختران پدرسالار را بازی کند اما خوب من از آشنابازی خوشم نمی‌آید و دلم نمی‌خواهد چون خودم در یک سریال هستم همسرم هم حضور داشته باشد، مگر اینکه خواست کارگردان بر این باشد. زمان سریال پدرسالار دو بچه هم در خانه داشتیم که واقعاً سخت بود همسرم آنها را رها کند و به تهران بیاید. آقای خواجویی حتی می‌گفتند می‌شود بچه‌ها هم بیایند و همگی در یک خانه ساکن شوید اما در نهایت امکانش فراهم نشد. البته خودم هم دوست نداشتم به واسطه من نقشی به همسرم داده شود. این کار را درست نمی‌دانم و واقعاً متنفر هستم از این موضوع. به هر حال، وقتی صحبت بازی در سریال «کهنه سوار» پیش امد آقای خواجویی گفتند فلان نقش را هم برای خانم صبرکن در نظر گرفته‌اند و به این ترتیب همسرم هم در این سریال بازی کرد.

این بازیگر درباره مقایسه «کهنه سوار» و «پدر سالار» گفت: قصه «پدرسالار» خیلی جذاب و جامع بود. محال بود مخاطب سریال را ببیند و نگوید فلان شخصیت سریال شبیه یکی از افراد خانواده یا فامیل است و خودمان شبیه‌اش را داریم. شخصیت‌های سریال برای بیننده جذابیت داشتند و باورپذیر بودند اما قصه کهنه سوار این ویژگی را نداشت. قصه این سریال درباره خانواده‌ای بود که به کشتی علاقه داشتند و همه خانواده‌ها لزوماً به کشتی علاقه ندارند.

وی درباره فعالیت این روزهایش گفت: در سر صحنه سریال «نوار زرد ۲» به کارگردانی آقای سروش محمدزاده هستم. کار پلیسی جذاب و خوبی است که سری دومش ساخته می‌شود. البته تمامی عوامل این سریال از جمله بازیگرانش همه عوض شده‌اند و گروه جدیدی سری دوم را می‌سازند. برای بازی در سریال «تب تاب» به کارگردانی آقای داریوش مختاری هم قرارداد دارم که قرار است به زودی بازی ام آغاز شود.