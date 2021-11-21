آغاز به کار فصل جدید پروژه چهارفصل تئاتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، با دریافت طرح‌های شرکت‌کنندگان، فصل هفتم پروژه چهارفصل تئاتر ایران آغاز به کار کرد.

ایوب آقاخانی طراح و سرپرست این پروژه و مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ی هنری با اعلام این خبر گفت: هفتمین فصل از دور نوین پروژه‌ جامع آموزشی ملی نمایشنامه‌نویسی خارج از پایتخت با عنوان چهارفصل تئاتر ایران با موضوع «فضای مجازی در زندگی امروز» با دریافت ۴۶ طرح از ۱۴ استان کشور (اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، همدان) کار خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: این طرح‌ها با تعیین و منصوب شدن اعضای هیات‌علمی، بررسی و منتخبان اولیه به‌زودی اعلام خواهند شد.

ششمین کارگاه‌های فصلی این پروژه با عنوان «کودک و محیط زیست» با حضور شرکت‌کنندگان و اعضای هیات‌علمی فصل ششم یک ماه پیش در حوزه‌ هنری تهران برگزار شد و نمایشنامه‌های ارائه‌ شده پس از دریافت نکات مشورتی در مسیر بازنویسی قرار گرفتند. آثار منتخبان این فصل در فرایند چاپ قرار خواهند گرفت.