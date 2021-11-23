احتمال ورود کرونا لامبدا به کرمانشاه در آینده

بهمن روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به درگیری برخی کشورها به ویروس لامبدا احتمال ورود این نوع از ویروس کرونا به استان کرمانشاه زیاد است.

وی با بیان اینکه در سایر کشورها ویروس لامبدا مشاهد شده است، گفت: این ویروس می‌تواند واکسن گریز باشد و خطر درگیری برای اطفال و نوجوانان بیشتر است.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و وجود فضاهای بسته زمستانی انتشار آلودگی این ویروس می‌تواند خطرساز باشد.

روشنی بیان کرد: مردم باید همچنان دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در پیشگیری از انتشار آلودگی مؤثر است.