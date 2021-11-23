۶۸۰ اثر به دبیرخانه سومین دوره جایزه ملی غزل ارسال شد

حسن فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پایان یافتن مهلت شرکت در سومین دوره رویداد مهم ادبی فرهنگی جایزه ملی غزل حسین جلال‌پور، شاعر، پژوهشگر و غزل‌سرای خطه جنوب کشور، ۶۸۰ اثر به دبیرخانه این جایزه رسیده است.

وی ادامه داد: در این دوره در بخش غزل ۵۷۹ اثر، در بخش مجموعه‌غزل ۸۱ اثر و در بخش پژوهش غزل نیز ۱۹ اثر به دبیرخانه سومین جایزه ملی غزل حسین جلال‌پور ارسال شده است که در مجموع با رشد ۱۵ درصدی استقبال از این جایزه در مقایسه با سال گذشته روبه‌رو شده‌ایم.

فرهادی افزود: آثار رسیده به بخش غزل، کدگذار ی شده و بدون نام برای هیئت داوری ارسال خواهند شد، همچنین در بخش کتاب و پژوهش‌ها نیز آثار ارسال‌شده دسته بندی و برای داوران ارسال می‌شود.

دبیر سومین دوره جایزه ملی غزل حسین جلال‌پور گفت: محمدرضا روزبه، کبری موسوی قهفرخی و بهمن بنی‌هاشمی، داوری بخش پژوهش و مجتبی صادقی، غلامرضا طریقی، شهرام میرزایی، صالح دروند و زینب چوقادی آثار رسیده به دو بخش غزل و غزل‌های ارسالی را مورد داوری قرار می‌دهند.

فرهادی تصریح کرد: اسامی نامزدهای نهایی سومین جایزه ملی غزل حسین جلال‌پور یکم دی‌ماه ۱۴۰۰ اعلام می‌شود و برگزیده‌های این رویداد ادبی هم در آئینی همزمان با سالروز تولد زنده‌یاد حسین جلال‌پور، پژوهشگر و غزل‌سرای فقید جنوبی ۱۱ د ی ماه ۱۴۰۰ در بندر گناوه (زادگاه وی) معرفی و تجلیل می‌شوند.

وی در خصوص نحوه برگزاری آئین پایانی سومین جایزه ملی غزل حسین جلال‌پور – جایزه غزل مستقل- توضیح داد: در صورت پایدار بودن شرایط آبی استان، این آئین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به‌صورت حضوری و با حضور شاعران و بزرگان ادبی کشور در بندر گناوه برگزار خواهد شد.

دبیر سومین جایزه ملی غزل حسین جلال‌پور ادامه داد: در بخش جنبی آئین پایانی این جایزه ادبی برگزاری سه کارگاه «پژوهش غزل»، کارگاه «غزل آوانگارد» و کارگاه «کیفیت‌سنجی چاپ کتاب‌های غزل منتشرشده در دهه گذشته» با تدریس اساتید غزل کشوری پیش‌بینی شده است.

یادآوری می‌شود، آئین پایانی سومین جایزه ملی غزل حسین جلال‌پور ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ در بندر گناوه برگزار خواهد شد.