حسن فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق فراخوان پنجمین دوره جایزه ملی حسین جلالپور، از غزلسرایان، پژوهشگران و ناشران محترم دعوت میشود تا تازهترین آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ادبی ارسال کنند.
وی اضافه کرد: بخشهای این جایزه عبارتند از غزلهای ارسالی، مجموعه غزل چاپ شده یا در حال چاپ (مجموعه غزل میبایست در بازه زمانی ۱ آذر ۱۴۰۲ تا زمان برگزاری پنجمین دوره جایزه چاپ شده باشد) و پژوهش، مقاله و پایاننامه (مقالات و پژوهشها صرفاً میبایست در خصوص غزل باشد) است.
دبیر جایزه غزل مستقل حسین جلالپور با اشاره به مقررات و شرایط ثبت نام افزود: حداکثر سن برای حضور در بخش غزلهای ارسالی ۳۰ سال است، بخشهای کتاب و پژوهش شرایط سنی ندارد، در صورت ترکیب قالبهای مختلف شعری، بیش از نیمی از شعرهای کتابهای ارسالی در بخش مجموعه اشعار میبایست در قالب غزل سروده شده باشد و داوطلبان در بخش غزلهای ارسالی لازم است تصویر کارت ملی یا مدرکی را که نشاندهنده سن آنهاست، همراه آثار خود ارسال کنند.
وی گفت: غزلسرایان و پژوهشگران ادبی میتوانند از امروز (دوشنبه، ۳۱ شهریور) تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ آثار خود را در بخشهای مذکور به دبیرخانه جایزه ملی حسین جلالپور (جایزه مستقل غزل) به نشانی استان بوشهر، بندر گناوه، صندوق پستی ۷۵۳۱۸۳۵۲ یا به نشانی الکترونیکی hjpa.ghazal@gmail.com ارسال کنند.
فرهادی گفت: طبق گاهشمار جایزه، دستهبندی و ارسال آثار برای داوران اول و دوم آذرماه، داوری آثار از سوم تا ۲۸ آذرماه، اعلام اسامی نامزدهای نهایی چهارشنبه ۳۰ آذرماه پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: آئین پایانی این رویداد مهم ادبی نیز ۱۱ و ۱۲ دی ۱۴۰۴ همزمان با سالروز تولد حسین جلالپور در بندر گناوه برگزار خواهد شد.
بنا به اعلام دبیرخانه پنجمین جایزه ملی حسین جلالپور (جایزه مستقل غزل)، بخش پژوهش را علیاصغر ابراهیمی وینیچه، سیامک بهرامپرور و سمیه شرونی داوری خواهند کرد؛ داوری بخش کتاب غزل و غزلهای ارسالی نیز برعهده حمیدرضا وطنخواه، روجا چمنکار، حامد ابراهیمپور، علیاکبر یاغیتبار و ریحانه رسولزاده خواهد بود.
