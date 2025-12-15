جزئیات برگزاری نخستین جایزه امام خمینی؛ حضور مهمانانی از ۱۸ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین دوره جایزه امام خمینی (ره) با حضور حجت الاسلام محمدمهدی ایمانی منش رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیر این جایزه حسین دیو سالار رئیس دبیرخانه جایزه امام خمینی و دیگر مسئولان این رویداد، در محل این سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد.

ایمانی منش در خصوص برگزاری این رویداد بیان کرد: بعد از توقف ۱۲ ساله دور اول این رویداد روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه برگزار می‌شود. این تاریخ به مناسبت سالروز ولادت امام خمینی (ره) انتخاب شد و چون سفر ریاست جمهوری به تأخیر افتاد نهایتاً در این روز برگزار شد.

وی تصریح رکد: این رویداد در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید اما اصلاحیه‌ای خورد تا در سطح بین المللی تر و موضوعات خاص تر باشد. ۱۰ موضوع محوری از جمله منظومه فکری امام، عرفان و معنویت گرایی، توحید، عدالت و دفاع از کرامت انسان، گفتمان تمدن نوین اسلامی، تقریب ادیان، استکبارستیزی و مبارزه با صهیونیزم، صلح عادلانه، سبک زندگی دین پایه و زنان مورد نظر قرار گرفت.

ایمانی پور در خصوص چگونگی جمع آوری آثار بیان کرد: برای جمع آوری آثار ۲ مسیر را دنبال کردیم یکی خود اظهاری از طریق سامانه‌های پیش بینی شده و دوم رابطین ما که آثاری را یافتند.

دبیر دومین جایزه جهانی امام‌خمینی افزود: جایزه یک برگزیده در حوزه نظری و عملی دارد اما از آنجا که افراد زیادی در ترویج و اشاعه اندیشه‌های امام تلاش کردند از کشورهای مختلف برای این جایزه افرادی را شایسته تقدیر معرفی می‌کنیم و مجموعاً ۱۹ نفر تجلیل می‌شوند.

ایمانی پور گفت: از ۱۸ کشور مهمان داریم که بعضاً شورای سیاستگذاری جایزه هستند. رئیس شورای سیاستگذاری شخص رئیس جمهوری، نایب رئیس وزیر فرهنگ و ما هم دبیر این جایزه هستیم لذا این رویداد ابعاد گسترده ای دارد.

وی با اشاره به مأموریت این جایزه بیان کرد: رهبر انقلاب فرمودند که اگرچه به ظاهر امام از بین ما رفته اما ایشان در بین ما زنده هستند و حرف برای گفتن دارند و امروز مثل گذشته نیاز به فرمایشات او داریم، راهشان باید زنده باشد مکتبشان پویا است و لذا هدف اصلی زنده نگه داشتن این مکتب است.

ایمانی پور با اشاره به برنامه‌های جنبی جایزه جهانی امام خمینی گفت: برنامه‌های جنبی از جمله حضور در ۲ نشست تهران و مشهد پیش بینی شده که بازدیدهایی از خانه و حرم امام و دیدار با خانواده ایشان از جمله این برنامه هاست. چهار کتاب در روز چهارشنبه رونمایی می‌شود که شامل کتاب گزارش نشست‌ها و پیش نشست‌های جایزه که در مجموع ۱۱ پیش نشست در دانشگاه‌های مختلف کشور داشتیم. کتاب دوم گزیده آثار رسیده است‌. چکیده پایان نامه‌های دکتری و امام از منظر نخبگان کار کمیته علمی دبیرخانه است.

وی بیان کرد: شش ویژه نامه به زبان‌های اسپانیای، روسی، انگلیسی، عربی، فارسی و اردو نیز تهیه و منتشر شده است و شبکه نخبگانی برای تولید گفتمانی شکل گرفته که در تلاش برای کارهای بین المللی هستند.

ایمانی پور در خصوص شاخص‌های برگزیدگان گفت: شاخص‌های برگزیدگان انطباق آثار و عملکرد براساس موضوع بود که از شش هزار اثر در ابتدای کار با غربالگری اولیه ۱۸۰۰ اثر باقی ماند. این آثار بین کمیته ۱۰ گانه داوری تقسیم شد. داشتن سابقه مؤثر برای معرفی شخصیت امام از شاخص‌های دیگر بود. از شرایط جایزه این است که برگزیدگان در قید حیات باشند. تندیس و جایزه نقدی به برگزیدگان اهدا می‌شود و سازمان به عنوان دبیرخانه دائمی انتخاب شده است. شخصیت‌های برجسته ای ظاهراً حائز تقدیر و تجلیل هستند افرادی چون سید حسن نصرالله، سردار سلیمانی که تلاش‌های آنان دیده می‌شود ولی در چهارچوب این جایزه نمی گنجند.

وی افزود: همچنین نشست‌هایی در یونان، روسیه، مالزی و هندوستان برگزار شده است و در همایش روز چهارشنبه نیز مهمانانی از کشورهای لبنان، مالزی، تایلند، روسیه، ترکیه، عراق، یمن، بحرین، مالزی الجزایر، آفریقای جنوبی، پاکستان و آمریکای لاتین حضور خواهند داشت.