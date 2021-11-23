دانش بنیانهای نوع یک بیشترین سهم زیست بوم نوآوری را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، از کل شرکتهای دانش بنیان، ۴هزار و ۱۲ شرکت تولیدی نوع یک هستند.

اما نوع دیگری از شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی وجود دارد که در صورت فعالیت در حوزه ‌های فناوری برتر با دارا بودن یکی از شرایط شرکت تولیدی نوع ۲ می ‌شوند. این شرکت‌ها می‌باید کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش ‌بنیان سطح ۱یا سطح ۲ را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده ۱ آیین‌ نامه ارزیابی شرکت‌ ها و موسسات دانش ‌بنیان، ساخته و ارائه کنند. همچنین شرکت باید حداقل یک پروژه‌ مهندسی، پیمان‌کاری و ساخت باشد.

علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع یک و دو، شرکت‌ های نوپا نیز زیر چتر حمایتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها که دارای اظهارنامه مالیاتی یا درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند با احراز شرایطی، می‌توانند از حمایت‌ها برخوردار شوند.

از جمله این شرایط آن است که در صورتی ‌که شرکت حداقل یک کالا یا خدمت یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش ‌بنیان سطح یک را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده ۱ آیین ‌نامه ارزیابی شرکت ‌ها و موسسات دانش‌ بنیان، ساخته و ارائه کنند، به‌ صورت شرکت نوپا نوع یک تایید می ‌شوند.

بند دیگر این شرایط مستلزم آن است که در صورتی ‌که شرکت نوپا، حداقل یک کالا یا خدمت یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید که در فهرست کالاها و خدمات دانش‌ بنیان سطح ۲ آمده است را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده نخست آیین ‌نامه ارزیابی شرکت ‌ها و موسسات دانش‌ بنیان، بسازند ارائه کنند؛ این شرکت‌ها در قالب نوپای نوع ۲ تایید می‌شوند.

همچنین اگر شرکت متقاضی به‌ طور هم‌ زمان محصولاتی مندرج در هر دو فهرست کالاها و خدمات دانش ‌بنیان سطح ۱ و ۲ را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده ۱ آیین‌ نامه ارزیابی شرکت ‌ها و موسسات دانش ‌بنیان، ساخته و ارائه کنند، به‌ صورت شرکت نوپا نوع ۱ تایید می ‌شوند.