۲ طرح علمی دانشگاه کوثر در جشنواره جهادگران علمی برگزیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه کوثر بجنورد، هفتمین جشنواره جهادگران علم و فناوری خراسان شمالی به مناسبت هفته بسیج با حضور، نخبگان، مخترعان دانشگاهی و اقشار بسیج در سالن ایثار شهرستان بجنورد در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۰ برگزار شد.

در این جشنواره ۲ طرح علمی و تجاری اعضای دانشگاه کوثر برگزیده شدند.

دانشگاه کوثر در این جشنواره با مشارکت فعال در کارگروه‌های تخصصی و ارسال ۲ طرح فناوری از طریق مرکز نوآوری دانشگاه توانست همکاری مؤثر و شایسته‌ای از خود به ارمغان بیاورد.

از میان ۱۵۱ طرح ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، بعد از انجام داوری‌های تخصصی، طرح اختراع اکبر شریعت نیا با عنوان «تولید شیر غنی شده توسط تخم مرغ با استفاده از خاصیت قطبیت آب و فرایند اسمز معکوس و کنترل حرارتی» و طرح فناوری محمد رضا بقایی پور با عنوان «طراحی و ساخت موتور القایی دو طرفه با ساختار جدید» به عنوان طرح‌های برگزیده جشنواره معرفی شدند.