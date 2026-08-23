کشف ۱۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در شاهین شهر

احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی که شبکه برق شهرستان را تحت فشار قرار می‌دهد، اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه مورچه خورت با انجام اقدامات فنی و بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، از نگهداری و فعالیت غیرقانونی تجهیزات استخراج ارز دیجیتال در یک واحد صنعتی مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، تیمی از مأموران انتظامی به همراه کارشناسان اداره برق شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی دقیق از این واحد صنعتی، موفق به کشف ۱۵ دستگاه ماینر قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه با تأکید بر اینکه ارزش ریالی تجهیزات کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این عملیات یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای انجام مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

بدیعیان خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال که فاقد مجوزهای قانونی هستند، علاوه بر قاچاق محسوب شدن، موجب اخلال در شبکه توزیع برق و فشار مضاعف بر زیرساخت‌های انرژی منطقه می‌شود و پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد کرد.