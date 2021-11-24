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۳ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۴

دستور شهردار تهران برای بررسی علت حادثه فوت یکی از کارکنان مترو

دستور شهردار تهران برای بررسی علت حادثه فوت یکی از کارکنان مترو

در پی فوت یکی از کارکنان مترو در حین انجام وظیفه، شهردار تهران دستور بررسی علت بروز حادثه و برخورد با متخلفین را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره وقوع حادثه فوت یک کارگر در یکی از خطوط مترو نوشت: ‌حادثه دلخراش ازدست دادن همکار عزیزمان در حین انجام وظیفه در ورودی ایستگاه مترو ارم سبز بسیار متاثرم کرد.

وی افزود: ضمن عرض تسلیت به خانواده این عزیز ازدست رفته دستور دادم سازمان بازرسی شهرداری طی ۲۴ ساعت علت بروز حادثه را گزارش دهد تا برخورد لازم با متخلفین احتمالی انجام شود.

دستور شهردار تهران برای بررسی علت حادثه فوت یکی از کارکنان مترو

گفتنی است؛ یک کارگر مترو روز گذشته حین انجام وظیفه بر اثر برخورد با قطار جان خود را از دست داد.

کد مطلب 5359762
ساناز باقری راد

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