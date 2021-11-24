دستور شهردار تهران برای بررسی علت حادثه فوت یکی از کارکنان مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره وقوع حادثه فوت یک کارگر در یکی از خطوط مترو نوشت: حادثه دلخراش ازدست دادن همکار عزیزمان در حین انجام وظیفه در ورودی ایستگاه مترو ارم سبز بسیار متاثرم کرد.
وی افزود: ضمن عرض تسلیت به خانواده این عزیز ازدست رفته دستور دادم سازمان بازرسی شهرداری طی ۲۴ ساعت علت بروز حادثه را گزارش دهد تا برخورد لازم با متخلفین احتمالی انجام شود.
گفتنی است؛ یک کارگر مترو روز گذشته حین انجام وظیفه بر اثر برخورد با قطار جان خود را از دست داد.
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