ابتلاء ۲ کودک به بیماری سرخک در بویین زهرا

دکتر جلال رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شیوع بیماری سرخک در استان اظهار کرد: طی گزارشات موجود در شهرستان بوئین‌زهرا ۲ نفر به بیماری سرخک و یک نفر به بیماری سرخجه مبتلا شدند اما تاکنون آماری از استان قزوین به دست ما نرسیده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اذعان کرد: این بیماری بیشتر در کودکان رایج است و ما از خانواده‌ها می‌خواهیم در صورت مشاهده تب و دانه‌های سرخ رنگ در صورت و بدن کودکان در اولین فرصت به مراکز و پایگاه‌های بهداشت و درمان مراجعه کنند.

وی در پایان ضمن اشاره به اینکه بیماری سرخک در تعدادی از استان‌ها نیز مشاهده شده است بیان کرد: لازم است خانواده‌ها پس از مراجعه به مرکز بهداشت و درمان، ضمن غربالگری و آزمایشات انجام شده، توصیه‌های درمانی و مراقبت‌های لازم را رعایت کرده و تا حداقل امکان تا پایان دوره بیماری، کودک خود را از سایر کودکان دور کنند.

گفتنی است رئیس مرکز شهید بلندیان قزوین در هفته گذشته در نامه‌ای به مراکز بیمارستانی استان از مشاهده بیماری سرخک در استان خبر داده و از کادر درمان خواسته بود تا در صورت مشاهده علائم در بیماران، سریعاً بیمار بستری و به مدت ۲ هفته ایزوله شود.