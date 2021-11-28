محمد دستورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون ۸۷ درصد از دانشآموزان استان سمنان واکسن کرونا دریافت کردند و میتوانند بدون دردسر در کلاسهای درس حضوری با رعایت مسائل بهداشتی از جمله فاصله گذاری و استفاده از ماسک حضور یابند، تاکید کرد: مابقی دانش آموزان باید نسبت به واکسیناسیون فوری، اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در جامعه هدف دانشآموزان ۱۲ الی ۱۸ سال باید گفت برای کسانی که مدارک واکسیناسیون را به مدارس ارائه نکنند محدودیتهای شدیدی اعمال شده برای مثال موظف هستند که هر سه روز یکبار تست منفی خود را به همراه بیاورند، تاکید کرد: اگر این اقدام از سوی کسانی که واکسن نزدند، صورت نگیرد از راه دادن آنها به مدارس جلوگیری میشود و این دستورالعمل اکید به مدارس استان نیز ابلاغ شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه درباره معلمان نیز دقیقاً همین موضوع صدق خواهد کرد، بیان داشت: از حضور دانش آموزان و معلمانی که کارت واکسن و یا تست منفی کرونا همراه نیاورند در مدرسه جلوگیری خواهد شد و برای معلم عدم حضور در سر کار درج میشود که به هر صورت مقررات خاص اداری خود را دارد.
دستورانی با بیان اینکه خوشبختانه ۹۷ درصد از معلمان ما واکسن کرونا دریافت کردند و مشکلی از این بابت نداریم، ابراز داشت: معلمانی که هنوز واکسن دریافت نکردهاند کاملاً شناسایی و اسامی آنها در اختیار قرار دارد همچنین امیدواریم تا اول ماه آینده به پوشش ۱۰۰ درصدی واکسیناسیون در سطح استان سمنان برسیم.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات آموزش و پرورش صحبت با خانوادههایی است که هنوز واکسن فرزندانشان را نزدهاند، گفت: برای این کار از مدارس استان خواستهایم تا شماره تماس و آدرس والدین این بچهها را استخراج و ارائه کنند تا بتوانیم برای قانع کردن آنها نسبت به واکسیناسیون که یک نوع مراقبت جدی از فرزندانشان محسوب میشود، مبادرت ورزیم که این اتفاق نیز رخ خواهد داد.
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