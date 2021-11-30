رصد کلسترول خون با اسکن پوست ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، برای افرادی که مبتلا به بیماری عروق کرونر هستند، رصد دائم سطح کلسترول خون بسیار مهم است. این فرایند به طور معمول نیازمند دریافت نمونه خون است.
این دستگاه نوآورانه توسط محققان آکادمی علوم و دانشگاه علم و فناوری چین ابداع شده است.
برای انجام این فرایند نخست کف یکی از دستهای بیمار که کمتر از آن استفاده میکند، به وسیله سواب الکلی تمیز میشود. دلیل انتخاب این دست آن است که پوست آن نرمتر است و راحت تر میتوان دادههای آن را خواند.
در مرحله بعد محققان یک حلقه پلاستیکی که قسمت پشتی آن چسبنده است را روی ناحیه تمیز شده چسباندند و از بیمار خواستند تا دستش را روی اسکنر قرار دهد. به این ترتیب حلقه پلاستیکی با لنزهای روی دستگاه یکپارچه شد.
اسکنر با تحلیل و بررسی قسمتهایی از پوست که نور را جذب یا پراکنده میکند، طرح طیفی پیش فرض پوست را مشخص میکند. سپس یک ماده شیمیایی به فضای داخل حلقه اضافه میشود تا پوست را بپوشاند. پس از پاک کردن ماده اضافی، پوست دوباره اسکن میشود.
این بار ماده شیمیایی سبب میشود هرگونه کلسترول موجود در چربی پوست به رنگ فلورسنت بدرخشد و در نتیجه طرح طیفی پوست تغییر میکند. با تحلیل تمایزها میان طرح طیفی پیش فرض و نمونه جدید، میتوان سطح کلسترول پوست بیمار را مشخص کرد که با سطح آن در جریان خون یکسان است.
فناوری مذکور روی ۱۲۱ بیمار مبتلا به سندروم حاد کرونر آزمایش و نتایج آن شده است. محققان امیدوارند این سیستم را بتوان در آینده نزدیک برای رصد غیرتهاجمی و بلند مدت چنین بیمارانی به کار برد.
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