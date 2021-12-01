ترجمه لیلی گلستان «از عشق» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «از عشق» نوشته خوزه اُرتگا ای گاسِت به‌تازگی با ترجمه لیلی گلستان توسط نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شده است.

خوزه اُرتگا ای گاسِت فیلسوف اسپانیایی متولد سال ۱۸۸۳ و درگذشته به سال ۱۹۵۵ است. او در خانه‌ای مرفه رشد کرد و به‌خلاف بسیاری از متفکران اسپانیایی، شهرت زیادی دارد. او در رشته فلسفه تحصیل کرد که این‌تحصیلات ابتدا در مادرید و سپس در شهرهای آلمان دنبال شد. او پس از چندسال تحصیل در آلمان به کشورش بازگشت و در دانشگاه مادرید، استاد متافیزیک شد.

ای گاست مدت‌ها به تاثیر فلسفه بر جامعه عقیده داشت. او که جوانی خود را در دوره سرخوردگی و شکست‌های اسپانیا (از آمریکا و از دست دادن آخرین مستعمره‌اش) گذرانده بود، پس از سال‌ها متوجه شد آرمان‌هایش محقق نمی‌شوند. در نتیجه از جامعه دوری گزید و به این‌جمع‌بندی رسید که فلسفه فقط برای فلسفه است.

کتاب «از عشق» دربرگیرنده سه جستار مختلف از خوزه اُرتگا ای گاسِت است که پیش از چاپ در قالب کتاب، از سال ۱۹۲۶ تا ۲۷ در روزنامه‌ ال سُل منتشر شدند. این‌مقالات سال ۱۹۳۳ به زبان آلمانی ترجمه و در قالب کتاب منتشر شدند. سال ۱۹۴۱ هم کتاب اسپانیایی «از عشق» منتشر شد.

خوزه اُرتگا ای گاسِت در این‌کتاب، مساله عشق را براساس تعاریف کلاسیک از فرهنگ، طبقات اجتماعی و دوره‌های تاریخی تشریح کرده است. عناوین اصلی کتاب به‌ترتیب عبارت‌اند از «مقدمه مترجم»، «زندگی و افکار خوزه ارتگا ای گاست»، «ویژگی‌های عشق»، «عشق از نظر ستاندال»‌ و «انتخاب در عشق».

لیلی گلستان مترجم اثر می‌گوید در دوران کرونا که خانه‌نشین شده بوده، در مرحله بی‌حوصلگی و آستانه افسردگی قرار داده است. در نتیجه تنها کار و ترجمه می‌توانسته در قرنطینه نجاتش دهد. در نتیجه سراغ قفسه کتاب‌هایش می‌رود و کتابی را که یک‌روز کنار کلیسای سن‌ژرمن پاریس خریده بود، برای ترجمه انتخاب کرد. او این‌کتاب را همان‌روز که خرید، ظرف چندساعت در کافه کنار کلیسا خواند و چندسال بعد در قرنطینه کرونا ترجمه‌اش کرد.

بخش ابتدایی کتاب با عنوان «زندگی و افکار خوزه ارتگا ای گاست» به قلم لیلی روحی متخصص ادبیات و فرهنگ اسپانیایی دانشگاه ویلیامز در آمریکا نوشته شده است.

در بخشی از این‌کتاب می‌خوانیم:

وقتی شروع می‌شود، این روند عاشقانه با یک‌نواختی و نومیدی حرکت می‌کند. می‌خواهم بگویم تمام کسانی که عاشق می‌شوند، شبیه هم‌اند _ چه باهوش و چه احمق، چه جوان و چه پیر، چه بورژوا و چه هنرمند _ همین، خودبه‌خود بودن آن را تائید می‌کند. تنها چیزی که خالص خودبه‌خود نیست شروع آن است. به همین‌دلیل است که بیش از هر پدیده دیگری نگاه روانکاوانه ما را به خود می‌کشد. چه چیزی باعث می‌شود که توجه زنی به مردی و یا توجه مردی به زنی جلب شود؟ چه کیفیتی این مزیت را فراهم می‌کند تا فردی که در صفی با دیگران است، دیده شود و در توجه به دیگران بی‌تفاوت بماند؟

این یک معضل بزرگ است، چون تمام کسانی که عاشق می‌شوند، با یک شیوه واحد عاشق می‌شوند، اما با یک دلیل واحد عاشق نمی‌شوند. برای همگان، کیفیت خاصی برای تولید شدن عشق وجود ندارد.

این‌کتاب با ۱۱۲ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۸ هزار تومان منتشر شده است.