به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد حسن اختری در نخستین جلسه کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نهاد ریاست جمهوری در دولت سیزدهم که با حضور اصلی این کمیته در ساختمان کوثر ریاست‌جمهوری برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به اعضا گفت: وظایفی در قانون برعهده کمیته گذاشته شده که موسسات و وزارتخانه های عضو پیشنهادات و برنامه های خود را برای فعالیت در حوزه مقاومت و فلسطین ارائه می دهند.

وی افزود: یکی از مسایلی که مقام معظم رهبری امام خامنه ای(دام ظله) تاکید فرمودند و عادی سازی را تحریم کردند و اعلام کردند که عادی سازی روابط با اسرائیل جرم است و حرام شرعی است و خیانت به امت مسلمان است و مسئولین محترم جمهوری اسلامی و ریاست محترم جمهوری هم در این مورد تاکید دارند.

رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نهاد ریاست جمهوری در ادامه بیان کرد: متاسفانه شاهدیم بعد از ضعف و زبونی که در رژیم صهیونیستی به وجود آمده، زمزمه این عادی سازی به گوش رسید به خصوص در یکی دو سال اخیر، اقدامات و دفاع های بسیار مقتدرانه ای که مقاومت فلسطین و مردم فلسطین به خصوص در غزه در مقابل این حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی از خود نشان دادند به طوریکه برق شمشیرشان توانست اسرائیلی ها را ۱۰ روز به پناهگاهها بفرستد و شاهد بودیم رژیم امارات و بحرین هم علی رغم محکومیت از سوی کشورهای مسلمان و علمای اسلام در کشورهای مختلف با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کردند و اخیرا هم مراکش ارتباطاتی برقرار کرده و تفاهم نامه برقرار کرده و وزیر دفاع رژیم صهیونیستی را در کشور خود پذیرفته و زمزمه هایی برای کشورهای دیگر هم به گوش می رسد، اما هیچ یک از این اقدامات نتیجه ای نخواهد داشت.

وی درخصوص احتمال عادی سازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی تصریح کرد: عراق نمی تواند روابط خود را با رژیم اسرائیل عادی سازی کند و زیر بار این نخواهد رفت زیرا هم گروههای فعال عراقی اجازه نمی دهند و هم مرجعیت عالی شیعه حضرت آیت الله سیستانی هم رسماً حرام اعلام کردند اما در خبرها و تحلیل ها زمزمه هایی صورت می گیرد همچنین درباره حکومت الجزایر هم مسایلی مطرح است که آمریکا، انگلیس و کشورهای عربی و کشورهای مرتجع مانند رژیم آل سعود تلاش هایی را انجام می دهند، گرچه رژیم آل سعود عادی سازی را به صورت رسمی اعلام نکرده است اما ارتباطاتی از قبل داشته و الان هم دارد کشورهای دیگر را هم تشویق می کند که عادی سازی را رواج دهند و تصور می کنند شاید بتوانند با این حرکت ها، رژیم اشغالگر قدس را نجات بدهند و به معنای دیگر مقاومت مردم غیور مسلمان فلسطین را بشکنند اما قطعا موفق نخواهند شد و این عادی سازی ها نمی تواند دردی را دوا کند و همان طور که شاهد بودیم روابط مصر و اردن با رژیم اشغالگر قدس هم نتوانست هیچ سودی برای آنها داشته باشد به طوریکه توریست هایی هم که از رژیم اشغالگر قدس به مصر می روند باید تحت شدیدترین تدابیر امنیتی حرکت کنند.

آیت الله اختری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: لازم است هم به عنوان نظام جمهوری اسلامی و هم به عنوان امت مسلمان و هم به عنوان سمن های بخش حمایت از مردم فلسطین و هم دولت جمهوری اسلامی و هم به عنوان کمیته باید تلاش کنیم از این روند جلوگیری کنیم و از مقاومت فلسطینیان پشتیبانی و حمایت کنیم این ها می تواند در آینده نابودی رژیم اشغالگر قدس را نزدیک کند.

وی تصریح کرد: امروز اشغالگری ها تداوم دارد و بسیاری از فلسطینیان را می کشند و آواره می کنند و این یهودی سازی ها ادامه دارد که برخلاف همه قطعنامه های سازمان ملل است و اسرائیل حق ندارد این کارها را ادامه دهد که البته مقاومت شجاعانه و غیورانه ملت فلسطین ادامه دارد که باید حمایت کرد. در ادامه دستگاهها و وزارتخانه ها گزارش‌هایی را از اقدامات انجام شده ارائه دادند و تصمیماتی را برای فعالیت در حوزه فلسطین و مقاومت اتخاذ کردند.