ایجاد ۱۲ مدرسه علمیه قوی در استان بوشهر/ حضور جوانان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری در دیدار با مدیر حوزه علمیه خواهران کشور اظهار داشت: کارگروه‌هایی برای تألیف کتب حوزوی در استان بوشهر راه‌اندازی شده و یک مرکز انتشارات و کارگروه پژوهش از این فعالیت‌های علمی حمایت می‌کند.

وی گفت: برنامه ما برای افق ۱۴۰۴ ایجاد ۱۲ مدرسه علمیه قوی در استان بوشهر بوده است و تاکنون به حدود ۹۰ درصد این افق دست یافته‌ایم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به رشد ۵۰۰ درصدی حضور جوانان در حوزه علمیه بوشهر خاطرنشان کرد: حضور در گروه‌های جهادی و خدمات اجتماعی از موفقیت‌های دیگر حوزه علمیه بوشهر است و هر جا کار خوبی انجام می‌شود حوزه‌های علمیه دیده می‌شوند.

وی اضافه کرد: حوزه‌های علمیه خواهران در مسئله کرونا حماسه آفریدند و مدرسه علمیه الزهرا (س) بوشهر از اولین مدارسی بود که در زمینه کرونا به نقش آفرینی پرداخت.

آیت الله صفایی بوشهری بیان اینکه نظام بشریت بر پایه هدایت استوار است، اضافه کرد: بر این اساس حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه‌های علمیه خواهران نقش مهمی دارند.

نقش بانوان در جبهه مقاومت ایران

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اضافه کرد: جهان استکبار هم در تهاجم نرم خود گروه بانوان را در اولویت تهاجم قرار داده است زیرا هم خود مؤثر هستند و هم در نزدیکان و محیط اجتماعی تأثیرگذار هستند.

وی افزود: در جبهه مقاومت ایران، نقش مهمی برعهده بانوان است و حوزه‌های علمیه بانوان به عنوان مغز متفکر این جبهه در تولید علم جامعه نقشی بی بدیل دارند.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: هیچ گاه حوزه‌های علمیه خواهران به میزان کنونی اهمیت نداشته است و جبهه استکبار هیچ گاه به این اندازه به بانوان اهمیت نداده است.

وی اظهار امیدواری کرد هر روز بر قدرت و اقتدار معرفتی و اخلاقی حوزه‌های علمیه خواهران افزوده شود و این نور هدایت از ایران به سراسر جهان وارد شود.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به بانوان بااستعداد در این حوزه گفت: می‌توان از این ظرفیت در حوزه بین المللی هم استفاده کرد.

وی یادآور شد: در حدود ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار متر به فضای حوزه‌های علمیه خواهران افزوده شده است و با احتساب این آمار در مجموع در حوزه‌های علمیه خواهران و برادران، به حدود ۲۱۱ هزار مترمربع فضای حوزوی رسیده‌ایم.

امام جمعه بوشهر تأمین منابع پژوهشی، تربیت اساتید و ایجاد جشنواره‌های پژوهشی از جمله فعالیت‌های پژوهشی در عرصه بانوان بوشهر یاد کرد و گفت: تعداد زیادی از آثار برتر همایش علامه بلادی نیز به بانوان تعلق دارد.