۲۰۰ مرکز معارف اسلامی در استان بوشهر ایجاد خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در مراسم افتتاح مرکز معارف اسلامی نور الهدی عالیشهر وابسته به حوزه علمیه خواهران، نقش بانوان در سبک زندگی اسلامی ایرانی را بسیار بالا دانست و اظهار داشت: خانه مانند دایره ای است که مرکز آن یک بانو به نام مادر یا همسر قرار دارد.

وی بیان داشت: بخش عظیمی از جامعه زنان هستند و بخش دیگر نیز که مردان هستند متأثر از قشر زنان هستند به همین خاطر جهان استکبار به این نتیجه رسیده اند که تهاجمی گسترده و ریشه‌ای در راستای انحراف، تحریف، تحقیر و تخفیف شخصیت زنان انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر با توجه به این معنا در سند چشم انداز حوزه علمیه خواهران، ۱۲ حوزه علمیه خواهران یعنی در هر شهرستان یک حوزه ساخته خواهد شد.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: به دنبال این هستیم که هر مدرسه با توجه به استعداد و ظرفیت منطقه خود، مراکز معارفی و دوره های اقماری نیز ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در حاضر ۹۰ مرکز معارفی در استان بوشهر وجود دارد، افزود: در سند چشم انداز حوزوی استان بوشهر در افق ۱۴۰۴، تعداد مراکز معارفی به ۲۰۰ مرکز در سطح استان خواهد رسید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ادامه داد: ایجاد مراکز معارفی باعث می شود که زنان و دختران ما به معارف اسلامی آشنا شوند و خودشان یک مبلغ دین در خانواده خود باشند.