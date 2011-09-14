به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار اساتید حوزههای علمیه خواهران استان بوشهر ضمن تقدیر از برگزارکنندگان دورههای آموزشی و اساتید و طلاب علوم حوزوی اظهار داشت: مدارس علمیه خواهران بیتردید یکی از اثرگذارترین و مهمترین مراکز حوزوی و فرهنگی هستند.
وی افزود: مدارس علمیه خواهران بخش مهمی از جفرافیای فرهنگی جامعه هستند و نقش مؤثری در تربیت فرزندان را دارند.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری درباره گسترش کمی و کیفی حوزههای علمیه خواهران افزود: نوع تهاجم فرهنگی دشمنان امروزه گستردهتر، پیچیدهتر و اثرگذارتر از قبل شده و بخش عظیم آن نیز متوجه بانوان است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: مدارس علمیه خواهران در دفاع فرهنگی باید در بخش نرمافزاری و سختافزاری به ارائه فرهنگ دینی اسلامی بپردازند.
وی با اشاره به گسترش مدارس علمیه خواهران در کشور تصریح کرد: تنها راه نجات جامعه فرهنگی بانوان، گسترش مدارس علمیه خواهران در تمامی سطوح میباشد و برای این امر باید زیرساختها مهیا و برنامههای مناسب و متناسب با زمان برای فعالیت آنان در عرصههای فرهنگی فراهم شود.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: تاثیرگذاری حوزههای علمیه خواهران در محیط پیرامون از جهت فرهنگی و فرا فرهنگی تردیدناپذیر است.
وی اظهار داشت: تاثیر مسائل فرهنگی به ویژه آموزشی در دراز مدت نمایان میشود و ما در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که استان بوشهر در بخش بانوان به یک استان حوزوی تبدیل شود.
امام جمعه بوشهر در ادامه افزود: : یکی از مهمترین عناصر حوزه، اساتید هستند که استفاده از کتب مرجع توسط آنان و معرفی آنها به طلاب جهت پژوهش و تقویت روحیه تحقیق در بین طلاب ضروری است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تنها راه نجات جامعه فرهنگی بانوان را گسترش حوزههای علمیه خواهران در سطح کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار اساتید حوزههای علمیه خواهران استان بوشهر ضمن تقدیر از برگزارکنندگان دورههای آموزشی و اساتید و طلاب علوم حوزوی اظهار داشت: مدارس علمیه خواهران بیتردید یکی از اثرگذارترین و مهمترین مراکز حوزوی و فرهنگی هستند.
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