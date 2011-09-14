به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار اساتید حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر ضمن تقدیر از برگزارکنندگان دوره‌های آموزشی و اساتید و طلاب علوم حوزوی اظهار داشت: مدارس علمیه خواهران بی‌تردید یکی از اثرگذارترین و مهم‌ترین مراکز حوزوی و فرهنگی هستند.



وی افزود: مدارس علمیه خواهران بخش مهمی از جفرافیای فرهنگی جامعه هستند و نقش مؤثری در تربیت فرزندان را دارند.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری درباره گسترش کمی و کیفی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: نوع تهاجم فرهنگی دشمنان امروزه گسترده‌تر، پیچیده‌تر و اثرگذارتر از قبل شده و بخش عظیم آن نیز متوجه بانوان است.



نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: مدارس علمیه خواهران در دفاع فرهنگی باید در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به ارائه فرهنگ دینی اسلامی بپردازند.



وی با اشاره به گسترش مدارس علمیه خواهران در کشور تصریح کرد: تنها راه نجات جامعه فرهنگی بانوان، گسترش مدارس علمیه خواهران در تمامی سطوح می‌باشد و برای این امر باید زیر‌ساخت‌ها مهیا و برنامه‌های مناسب و متناسب با زمان برای فعالیت آنان در عرصه‌های فرهنگی فراهم شود.



آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: تاثیر‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران در محیط پیرامون از جهت فرهنگی و فرا فرهنگی تردیدناپذیر است.



وی اظهار داشت: تاثیر مسائل فرهنگی به ویژه آموزشی در دراز مدت نمایان می‌شود و ما در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که استان بوشهر در بخش بانوان به یک استان حوزوی تبدیل شود.



امام جمعه بوشهر در ادامه افزود: : یکی از مهم‌ترین عناصر حوزه، اساتید هستند که استفاده از کتب مرجع توسط آنان و معرفی آنها به طلاب جهت پژوهش و تقویت روحیه تحقیق در بین طلاب ضروری است.



