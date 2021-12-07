زندگینامه خودنوشت رهبر انقلاب به چاپ بیستم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خون دلی که لعل شد» شامل خاطرات آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) از زندان‌ها، تبعید و دوران مبارزات انقلاب اسلامی ایشان است.

کتاب حاضر شامل بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده و هر کدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب بویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی‌ها، مرارتها و رنج‌های مبارزان و در مقابل، پایمردی‌ها، مقاومت‌ها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.

این کتاب، ابتدا به زبان عربی با عنوان «إنّ مع الصّبر نصراً» توسط محمدعلی آذرشب گردآوری و در بیروت منتشر شده بود و کتاب «خون دلی که لعل شد» ترجمه کتاب مذکور بوده که توسط «محمدحسین باتمان غلیچ» به فارسی بازگردانده شده است.

نقل خاطرات از قلم معظم له، سبب شده تا این کتاب با دیگر خاطراتی که در زمینه‌ی مبارزات قبل از انقلاب به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند، متمایز شود. ایشان در این اثر روزهای کودکی و اشتغال به تحصیل تا آغاز فعالیت‌های خود به عنوان یک مبارز علیه رژیم طاغوت و سپس درگیری‌ها و دستگیری‌ها را با جزئیات دلچسبی شرح داده‌اند. از دیگر ویژگی‌های این کتاب می‌توان به نگارشی به دور از اطناب، خودداری از بیان مطالب غیر مفید، توصیفات دقیق و ارائه تصویر جامعی از فضای مبارزه رهبر انقلاب و همرزمان پاک بازشان اشاره کرد. خواننده، علاوه بر آشنایی با دوران تبعید و مبارزات رهبری، با افکار و سیره رهبر فرزانه انقلاب در امور زندگانی نیز آشنا می‌شود.

کتاب «خون دلی که لعل شد» نخستین بار در زمستان ۱۳۹۷ توسط انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) چاپ شد که با استقبال بسیار خوب مخاطبان روبه‌رو شده و در حال حاضر با چاپ ۷۲ هزار نسخه، چاپ بیستم آن روانه بازار نشر شده است.