در نشست قهرمانان غایب کمیسیون ورزشکاران چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از درخواست اعضای غایب کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برای برگزاری جلسه خبری، فدراسیون کشتی به عنوان یکی از معترضان به تصمیمات حاشیه ساز کمیته ملی المپیک وارد گود شد و امروز میزبان نشست ویژه این قهرمانان بود. بدین ترتیب حسن یزدانی، ذبیح اله پورشیب، احسان حدادی، امین بوداغی، شهربانو منصوریان، هادی ساعی، فرزانه فصیحی، محمدرضا گرایی و ندا شهسواری که در نشست قبلی کمیسیون ورزشکاران حضور نداشتند به نشست امروز دعوت شدند.

این نشست خبری رأس ساعت ۱۴ امروز سه شنبه با حضور جمعی از قهرمانان غایب در جلسه قبلی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

یزدانی: امیدوارم یک بزرگتر پیدا شود

حسن یزدانی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک که در جلسه قبلی این کمیسیون حضور نیافت امروز در ابتدای این نشست خبری گفت: صحبت‌های لازم را دوستان انجام دادند. دغدغه‌ها بین ورزشکاران انفرادی مشخص است و امیدوارم یک بزرگ‌تر پیدا شود تا به موضوعات دامن زده نشود و به ورزش کمک شود. در کشتی قهرمانان بزرگی داشتیم مثل تختی و امروز هم قهرمانان خوبی داریم که می‌توان از حضور آنها در کمیسیون استفاده کرد. قهرمانان زیادی در کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو و سایر رشته‌ها داریم که امیدوارم از آنها استفاده شود. به دستور دبیر آمدم و امیدوارم مشکلات حل شود.

گرایی: اصل اختلاف بر سر قول به سوریان بود

در ادامه محمدرضا گرایی، قهرمان کشتی فرنگی جهان و المپیک نیز گفت: اصل اختلاف کشتی با کمیته ملی المپیک و صالحی‌امیری این بود که به سوریان قول دادند جزو چهار نفر باشد و حتی اجازه ثبت نام هم ندادند. سوریان اسطوره کشتی است و جامعه کشتی این رفتار را نمی‌پذیرد. ما خواهش کردیم جلسه عقب بیفتد و رایزنی شود تا سوریان برگردد و امیدوارم برای این مشکل راه حلی پیدا شود.

احسان حدادی: دروغ در ورزش ما جا افتاده است

احسان حدادی ملی‌پوش دوومیدانی کشورمان نیز در خصوص اتفاقات رخ داده عنوان کرد: ما باید پهلوانی و قهرمانی را یاد بگیریم، یاد بگیریم دروغ نگوییم اما متأسفانه این دروغ در ورزش جا افتاده است. می‌بینیم کمیسیون ورزشکاران برای دومین بار دچار مشکل شده است. چرا هادی ساعی با آقای ایکس دچار مشکل شده؟ ما قصد توهین نداریم. دلیل ندارد مشکلات خانه را بیرون از خانه ببریم. سازمان بازرسی و وزارت هستند خصوصاً سجادی به عنوان وزیر که خود از قهرمانان هستند. او وزیر موفقی است و از این انتخاب تشکر می‌کنیم و امیدواریم در تمام پست‌های ورزشی، ورزشکاران سر پست باشند چون طعم ورزش و مدال را چشیده‌اند. اول از طریق نهادهای ذیربط پیگیری می‌کنیم. به نمایندگی از ۵۳۰ ورزشکار اینجا هستیم و این موضوع در همین کشور حل شدنی است. به همین دلیل نیاز نداریم به IOC ورود کنیم چون همین الان ورزش کشور تهدید می‌شود و نمی‌خواهیم برای کشور مشکلاتی ایجاد شود. من حتی از بهداد سلیمی دعوت کردم تا اینجا بیاید.

ساعی: قصد تخریب نداریم اما همان جلسه اول رئیس انتخاب شد

هادی ساعی رئیس سابق کمیسیون ورزشکاران نیز از دیگر قهرمانان حاضر در این نشست گفت: امروز اینجا هستیم تا از حقوق ورزشکاران دفاع کنیم چون ما نماینده همه ورزشکاران هستیم. امیدوارم با کمک دوستان رسانه این مشکلات حل شود. امروز نیامدیم که بخواهیم مشکلات را بیشتر کنیم، قرار است کاری کنیم ورزشکاران حرف‌های خود را بزنند و مشکلات همنوعان خود را پیگیر باشند. قصد نداریم کسی را تخریب کنیم و حرف غیر کارشناسی هم نخواهیم زد. اختلاف شخصی نداریم و اختلاف به خاطر آئین‌نامه است. دوستان آئین نامه را بطور دقیق نمی‌دانند و به آنها چیزهایی گفته‌اند. من گفتم آئین‌نامه را بخوانند اما همان جلسه اول رئیس انتخاب شد. من مصاحبه میراسماعیلی را دیدم که گفته بود بودجه آنها را هم نمی‌دهند، نباید که به آنها ظلم شود.

منصوریان: دوست داشتم به یزدانی رای بدهم

در بخش دیگری از این نشست شهربانو منصوریان هم در خصوص حاشیه‌های کمیسیون ورزشکاران، خاطرنشان کرد: اعتراض من به این بود که در جلسه گفتم قهرمانان کشتی نیستند. قرار بود فقط لوح بدهند و قرار نبود رئیس و نایب رئیس معرفی شوند. من دوست داشتم به حسن یزدانی رأی دهم اما همان روز رئیس را انتخاب کردند. من در مسابقه بودم و گفتم روز دوشنبه می‌توانم به جلسه بیایم اما بعد اعلام کردند نشست روز یکشنبه است. مشخص بود جلسه اول که همان ۱۱ نفر به خودشان رأی دهند. اصلاً به من ورزشکار نگاه نکردند که چه گفتم.