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۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۱۷:۰۵

معاون فرهنگی‌ کمیته امداد استان تهران خبر داد؛

بهره مندی ۱۶۰۰ دانشجوی تحت حمایت از خدمات کمیته امداد استان تهران

بهره مندی ۱۶۰۰ دانشجوی تحت حمایت از خدمات کمیته امداد استان تهران

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران از بهره مندی ۱۶۰۰ دانشجو از خدمات کمیته امداد استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زمانیان ضمن تبریک ۱۶ آذر ماه روز دانشجو، گفت: در راستای توانمندسازی فکری و فرهنگی خانواده‌های تحت حمایت، خدمات تحصیلی به دانشجویان تحت حمایت ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۶۰۰ دانشجو از خدمات کمیته امداد در استان تهران بهره مند می‌شوند، افزود: از این تعداد ۲۰۲ دانشجو در مقطع کاردانی، ۱۱۲۰ دانشجو کارشناسی، ۱۰۶ دانشجو کارشناسی ارشد، ۱۳ دانشجو دکترا و مابقی طلبه هستند.

زمانیان ادامه داد: از ابتدای سال تحصیلی جدید تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی و شهریه برای دانشجویان تحت حمایت واریز شده است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران یادآور شد: دانشجویان تحت حمایت علاوه بر دریافت کمک‌هزینه شهریه می‌توانند در هر مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) از تسهیلات حمایتی این نهاد تا سقف ۲۰ میلیون تومان از محل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت بهره‌مند شوند.

وی به برنامه‌های روز دانشجو برای دانشجویان تحت حمایت اشاره کرد و گفت: برگزاری اردوی یک روزه، مسابقه کتاب خوانی از گزیده پاسخ‌های مقام معظم رهبری به پرسش‌های دانشجویان در ۹۰ دیدار از جمله برنامه‌های این نهاد به مناسبت روز دانشجو است.

کد مطلب 5370102

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