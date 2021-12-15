به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی صبح روز (چهارشنبه ۲۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح ماده ۱۸۲ برای ایجاد تغییراتی در سازوکار لایحه بودجه سالانه کشور

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن (اعاده شده از شورای نگهبان)

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹

- گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

- گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت