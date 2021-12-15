  1. سیاست
  2. مجلس
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۸:۲۱

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در دستور کار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در دستور کار مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» آغاز شد و بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی صبح روز (چهارشنبه ۲۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح ماده ۱۸۲ برای ایجاد تغییراتی در سازوکار لایحه بودجه سالانه کشور

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن (اعاده شده از شورای نگهبان)

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹

- گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

- گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت

کد مطلب 5375857
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها