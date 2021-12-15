به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رحمتی در جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان مربوط به شهر جدید شهریار است، اظهار داشت: امیدواریم این طرح بهانه‌ای برای شروع ساخت‌وساز در این شهر جدید باشد.

وی با بیان اینکه شهر جدید شهریار موقعیت مناسبی نسبت به تبریز دارد، افزود: اگر طرح‌های مسکن در این شهر آغاز شود، مشکلات مسکن شهر تبریز حل می‌شود.

ابوالقاسم سلطانی، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی هم از ثبت‌نام بیش از ۱۲۹ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵۶ هزار نفر مربوط به شهر جدید شهریار، ۳۱ هزار نفر مربوط به شهر جدید سهند، ۱۶ هزار نفر در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و ۲۵ هزار نفر در سایر شهرها هستند.