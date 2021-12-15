موزه فرش در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت جهانی دو برند فرش ریزماهی خوی و آهنین تکاب از استان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت این استان در تولید فرش دست‌بافت نیاز است که یک موزه فرش در این استان راه‌اندازی شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی در زمینه راه اندازی موزه‌های تخصصی انجام داده است، افزود: با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های کم نظیر در زمینه فرش جای خالی این موزه در استان احساس می‌شود که تلاش داریم با همکاری بخش خصوصی در شهرهای خوی، تکاب و ارومیه اقدام به راه اندازی موزه فرش بکنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی موزه کودک، موزه طب، موزه باز چالدران، موزه والیبال، باغ موزه ستاد لشکر ۶۴ ارومیه، موزه صلح سردشت، موزه مدرسه را از مهمترین موزه‌های تخصصی در استان عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی موزه فرش علاوه بر اینکه مکانی برای نگهداری فرش‌های قدیمی استان خواهد بود مکانی برای ترویج و توسعه این هنر در استان خواهد بود.

جباری اضافه کرد: شهرستان‌های تکاب و خوی مهمترین قطب‌های تولید فرش استان هستند و در کنار شهرستان‌های فوق، تقریباً در تمامی شهرستان‌های استان فرش بافی رواج داشته و بوکان، شاهین دژ، میاندوآب، مهاباد، ارومیه از دیگر نقاط مهم تولید فرش دستباف است.

وی همچنین از پرداخت بیش از ۴۱۸ میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنایع دستی و گردشگری استان به دلیل آسیب‌های ناشی از کرونا خبر داد و گفت: از این میزان ۱۳۱ میلیارد ریال تسهیلات مربوط به فعالان هنرهای صنایع دستی و مابقی در بخش گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات در مناطق توسعه‌یافته ۱۴ درصد و در مناطق کمتر توسعه‌یافته ۱۰ درصد است، افزود: دوران مشارکت و تنفس این تسهیلات در مجموع ۲۴ ماه با بازپرداخت ۶۰ ماهه است.