شهردار تهران این پنجشنبه به منطقه ۱۷ می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در سلسله بازدیدهای هفتگی خود از مناطق پایتخت، در پنجمین هفته از اجرای پویش قرار خدمت روز پنجشنبه ۲۵ آذر ماه، به منظور بررسی مشکلات، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در هر منطقه و برای افزایش سطح رضایتمندی شهروندان از منطقه ۱۷ بازدید می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام شده، شهردار تهران در پویش «قرار خدمت» از چند طرح و پروژه فنی و عمرانی، فرهنگی و ورزشی منطقه بازدید میدانی خواهد داشت تا از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آن‌ها قرار بگیرد.

پس از بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های منطقه ۱۷ شهردار تهران در جلسه‌ای صمیمی با نخبگان منطقه گفت و گو می‌کند و از نزدیک شنوای طرح‌ها، ایده‌ها و نقطه نظرات آنها جهت بهبود و افزایش سطح کیفی سکونت در منطقه است.

پس از دیدار با نخبگان علیرضا زاکانی شهردار تهران در جلسه شورای معاونین شرکت خواهد کرد تا پس از جمع بندی، مصوبات بازدید از منطقه نهایی شود.

به رسم بازدیدهای گذشته شهردار تهران برای ادای احترام به مقام شهدا و تجلیل و قدردانی از ایثار خانواده‌های آن‌ها در منزل خانواده یکی از شهدای منطقه ۱۷ حضور پیدا می‌کند.

پس از این دیدار شهردار تهران برای اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در یکی از مساجد منطقه ۱۷ حضور پیدا می‌کند و پس از آن دیدار و گفت و گویی بی واسطه با نمازگزاران جهت شنیدن و رفع دغدغه‌های آن‌ها خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، علیرضا زاکانی شهردار تهران در ۴ گام قبلی پویش «قرار خدمت» از مناطق ۲۰، ۱۴، ۱۶ و ۳ بازدید کرده بود.