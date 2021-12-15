ثبت هزار بستری بیماران کرونایی در بیمارستان ولایت ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولی الهی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از پرستاران در ساری با تقدیر از تلاش‌های پرستاران در دوران کرونایی اظهار داشت: در دوران کرونا بیش از هزاربستری در بیمارستان ولایت با کمترین آمار فوتی ثبت شد.

وی با اظهار اینکه صبر و تحمل پرستاران ستودنی و قابل ارزش است، افزود: ۱۵ مرکز درمانی، سه درمانگاه و یک بیمارستان تحت پوشش وجود دارد و بیش از ۲۰۰ هزار خدمات در یک ماه در مراکز درمانی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد مراجعان به مراکز درمانی غیراز نیروهای مسلح هستند، گفت: مراکز درمانی تحت پوشش از نظر امکانات و تجهیزات بالاتر از مراکز درمانی فعال در استان است.

حجت الاسلام ملازاده جانشین نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا با بیان اینکه پرستاران در جبهه جنگ با کرونا وارد مقابله شدند، گفت: ویروس کرونا به عنوان میادین مین بود و پرستاران وارد این معبر و میدان شدند.

وی با عنوان اینکه پرستاران در دوران کرونا جانفشانی کردند و شهیدانی نیز در این راه تقدیم شده است، گفت: پرستاران با جانفشانی برای بیماران و خانواده‌های آنان امنیت ایجاد کردند.