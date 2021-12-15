به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ری شهری در پنجمین اجلاسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه که امروز چهارشنبه ۲۴ آذرماه به میزبانی این حرم مطهر برگزار شد، با تاکید براینکه فعالیت‌های آستان های مقدس و بقاع متبرک کشور باید بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد، گفت: شرط اصلی در رسیدن به اهداف اجلاسیه آستان های مقدس کشور عمل به منشور ولایت است.



آیت الله محمد محمدی ری شهری اظهار داشت: برگزاری این اجلاسیه ها باید مقدمه‌ای برای رسیدن به رهنمودهای راهگشای فرهنگی و اجتماعی رهبر معظم انقلاب در حوزه هم افزایی بیشتر آستان های مقدس کشور باشد.

وی با بیان اینکه بدون در نظر گرفتن نظرات رهبر معظم انقلاب اجلاسیه های آستان های مقدس و بقاع متبرک به اهداف اصلی خود نخواهد رسید، عنوان کرد: ایشان نقطه نظرهای وسیع و دقیقی در این حوزه‌ها دارند که باید چراغ راه همه ما شود.

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ری شهرری اضافه کرد: استفاده از نظرات رهبر معظم انقلاب علاوه بر افزایش هم افزایی آستان های مقدس کشور موجب هماهنگی بیشتر و توسعه همکاری‌ها نیز می‌شود. تولیت‌های آستان های مقدس کشور باید از ایشان درخواست دیدار و جلسه‌ای ویژه برای پیش برد برنامه‌هایشان داشته باشند.



ری شهرری ادامه داد: بیان نقطه نظرات رهبر معظم انقلاب در خصوص عملکرد بقاع متبرکه و رهنمودهای کار ساز ایشان باید به عنوان منشور ولایت قرار گیرد تا شاهد تحول در حوزه هم افزایی آستان ها و بقاع متبرک باشیم.



وی با تاکید بر اینکه امروز ما در توسعه بقاع متبرکه و امامزادگان واجب‌التعظیم باید از دوران صفویه پیشی بگیریم، گفت: خوشبختانه ملت ایران در طول تاریخ ارادت و علاقه خود را نسبت به اهل بیت (ع) به خوبی نمایش داده‌اند.



ری شهرری یادآور شد: امروز ما به عنوان تولیت‌های آستان های مقدس و بقاع متبرک کشور وظیفه داریم علاقه‌مندی مردم به اهل بیت (ع) را به سمت اهداف متبرک از پیش تعیین شده هدایت کنیم.

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وی ابراز کرد: استفاده از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب موجب از بین رفتن اختلافات، هم افزایی بیشتر و ضمانت اجرا داشتن تصمیمات اجلاسیه ها می‌شود.