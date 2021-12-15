به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن‌پور صبح امروز در «نشست تخصصی هیئت‌های اندیشه‌ورز بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور» با موضوع تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و نقش آن در معیشت مردم که در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد، با تأکید بر این‌که شعار سال باید در زندگی مردم حس شود، اظهار کرد: باید برای ملموس شدن شعار سال در زندگی مردم تلاش کنیم.

وی با بیان این‌که افزایش تولید در کنار گران‌تر شدن اجناس قابل قبول نیست، ادامه داد: ۶۰۰ هزار واحد تولیدی صنفی در کشور فعال هستند که باید برای جهش تولید و تحقق شعار سال همراهی کنند.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور گفت: با اقدامات دفعی اتفاق مثبتی رقم نمی‌خورد بلکه باید به‌صورت هوشمندانه بر بازار نظارت کرد.

وی با بیان این‌که تقویت و حمایت از واحدهای صنفی کوچک در دستور کار بسیج اصناف و بازاریان کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: بازار، پاشنه آشیل حکومت‌ها است زیرا مردم مستقیم با آن سر و کار دارند و حکومت را از طریق بازار قضاوت می‌کنند.

حسن‌پور اضافه کرد: حضرت علی (ع) هر روز در بازار حضور و نظارت داشتند زیرا اگر بازار ثبات و آرامش داشته باشد مردم حکومت را کاربلد می‌بینند.

وی با اشاره به وجود برخی انحصارها در بازار و رقابت نابرابر اقتصادی، متذکر شد: نباید عده‌ای خاص در فعالیت‌های اقتصادی انحصار داشته باشند بلکه رقابت باید سالم و عادلانه باشد.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور با بیان این‌که مهم‌ترین اقدام برای حل اساسی مشکلات اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است، گفت: رقابت سالم و عادلانه سبب کنار رفتن محتکران و گران‌فروشان از صحنه اقتصاد می‌شود.