به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حسن‌پور مسئول بسیج اصناف در نشست خبری که پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۹ مرداد به مناسبت هفته بسیج اصناف و بازاریان برگزار شده بود، درباره نقش اصناف و معرفی کالاهای حجاب گفت: ما به زودی شهر حجاب را در اصفهان و تهران به صورت دائمی راه‌اندازی می‌کنیم تا الگوهای مناسب حجاب برای کودکان تا بزرگسالان در آن ارائه شود. این طرح طراحی و کامل شده و در حال گرفتن جای مناسب در تهران هستیم که ظرف یکی دو ماه آینده مشخص می‌شود و احتمالاً در هفته بسیج راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: ما برای بحث حجاب الگوهای مختلفی ارائه می‌کنیم و در نمایشگاه‌های مختلف مدل‌های مانتوهای شیک برای بانوان طراحی کرده‌ایم. گاهی برخی از این مدل‌ها در سبد خرید مردم قرار نگرفته‌اند و تلاش می‌کنیم که در سبد تقاضای مردم قرار گیرد.

مسئول بسیج اصناف گفت: وقتی مردم را از امری مانند بی‌حجابی نهی می‌کنیم باید یک الگو و مدلی به آنها بدهیم و کارهای اساسی در زمینه معرفی طرح‌های جایگزین ارائه کرده‌ایم. برای بانوان فروشنده در اصناف مختلف ۱۰۰ طرح مانتوی اسلامی و با قیمت مناسب و قابلیت انجام کار در اصناف مختلف طراحی کرده‌ایم. همچنین برای دانش‌آموزان دختر هم مدل‌های مناسب و نوجوان‌پسند ارائه کرده‌ایم. برای کودکانی که تازه به سن تکلیف می‌رسند و از فضای کودکی به فضای باحجاب می‌خواهند وارد شوند، نیز الگوهایی معرفی کرده‌ایم، درحالی‌که تاکنون در این فاصله سنی الگوی مناسبی نداشتیم. همچنین توجه به طیف سنی مختلف و در راستای علاقه به پوشش و عفت برای بانوان دنبال می‌شود.

حسن پور درباره مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار امسال گفت: ما رصد کالاهای اساسی را در بازار انجام می‌دهیم. این گونه نباشد که کالایی مانند مرغ هر روز کم یا زیاد شود که یک روز بگویند مرغ زیاد بخرید و یک روز بگویند کمتر بخرید. در این زمینه ارتباط کشاورزی با سامانه کالا رسانی برقرار می‌شود و ما به عنوان بسیج نظارت و رصد می‌کنیم.

وی با اشاره به جلسات رئیس جمهور با تولیدکنندگان گفت: برخی از این تولیدکنندگان به دفتر رئیس جمهور معرفی کرده‌ایم، ما برای حمایت از تولید و عرضه باید زنجیره بازرگانان امین در کشور تشکیل دهیم و ایجاد شبکه‌ای از افراد امین که از اول تا آخر زنجیره، از تولید تا مصرف را دنبال کنند. این گونه نباشد که عده‌ای واردکننده در زمان کرونا کشتی کالاهای وارداتی را در دریا نگه داشته بودند تا کالا گران شود و بعد آن را تخلیه کنند.

مسئول بسیج اصناف درباره صادرات گفت: در بازار عراق عده‌ای تاجرنما وارد شده بودند که اجناس قلابی ارائه کرده بودند و بخشی از بازار عراق از دست ما رفت و تجار ترکیه جای ما را گرفتند. تلاش بسیج اصناف این است که با حضور همه سلیقه‌ها بتوانیم بازار صادراتی کشورهای همسایه مانند عراق را به دست آوریم.

وی درباره نقش بسیج برای تولید کالاهای متناسب با حجاب گفت: واحدهای صنفی که محصولات مخالف حجاب ارائه می‌کنند، با کمک اتحادیه‌های صنفی در زمینه گرانفروشی یا انجام ناهنجاری‌های اجتماعی پلمب می‌شوند و ما فقط عضو هیأت نظارت هستیم. پلمب واحدها حتماً باید با مجوز اتحادیه انجام شود.

حسن‌پور گفت: با کار فرهنگی و همکاری اصناف، کشف حجاب متصدیان فروش در واحدهای صنفی به حداقل کاهش پیدا کرده، در این زمینه گفتگوهای فرهنگی زیادی داشتیم و حتی برای برخی اصناف کارشناس روان‌شناسی هم در نظر گرفتیم و توجیه شدند و متصدیان بی‌حجاب در این واحدها به حداقل‌ها کاهش یافته است.

مسئول بسیج اصناف در مورد مقابله با عرضه کالاهای قاچاق گفت: کالاها باید شناسه داشته باشند و با همکاری اصناف از عرضه کالاهای قاچاق جلوگیری می‌شود. البته در زمینه پوشاک، گاهی اصناف می‌گویند باید از مرز کنترل شود و گاهی گلایه می‌کنند که مرز به عنوان مبدأ رها شده، اما در بازار سخت‌گیری می‌شود و ما به عنوان بسیج اصناف در کنار ستاد مبارزه با قاچاق کالا کمک می‌کنیم تا این ناهنجاری‌ها برطرف شود.

وی افزود: هفته بسیج اصناف از ۲۹ مرداد ماه تا شنبه ۴ شهریور ادامه دارد که در این هفته اقداماتی مانند رزمایش گردان سایبری، نمایشگاه‌های عفاف و حجاب، نشست‌های جهاد تبیین، نشست‌های فقه بازار، حتی عزاداری اصناف و بازاریان و تجلیل از فعالان اربعین و خانواده‌های موفق اصناف و برپایی نمایشگاه دستاوردهای بسیج اصناف و معرفی شهید عراقی و شهید شاخص ۱۴۰۲ اصناف، حاج اسماعیل رضایی از برنامه‌های هفته بسیج اصناف اعلام شده است.

حسن‌پور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اصناف در راهپیمایی اربعین هم در کنار مردم هستند و به زائران امام حسین (ع) خدمت‌رسانی می‌کنند. همچنین بسیج اصناف گرچه از سال ۵۸ به موازات سازمان بسیج در بازار شکل گرفته بود، اما از سال ۸۷ به عنوان یک سازمان مستقل شروع به فعالیت کرد. اصناف و بازاریان در طول دفاع مقدس ۱۱ هزار شهید تقدیم انقلاب کردند.

وی افزود: در زمان دفاع مقدس، بسیج و سپاه در خط مقدم بودند و اصناف به عنوان پشتیبان قرار داشتند، اما اکنون که جنگ همه‌جانبه اقتصادی در میان است، اصناف و بازاریان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و بسیج و سپاه به عنوان پشتیبان از آنها حمایت می‌کنند.

حسن‌پور از برگزاری رزمایش بسیج اصناف از جمعه این هفته تا هفته آینده گفت: در این زمینه ۶۰۰ گروه جهادی خدماتی به مردم در شهرها و روستاها ارائه می‌کنند و اگر لوازم خانگی اقشار کم‌درآمد خراب شده باشد، برای آنها تعمیر می‌کنند.