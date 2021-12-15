نشست شورای استانداری تهران برای بررسی ساخت مترو پرند برگزار میشود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای برنامه‌ریزی استانداری تهران شنبه هفته پیش رو، برای بررسی احداث مترو پرند و مسئله تغییر کاربری ۲۵ هکتار از اراضی شهر جدید پرند مصوب و به شهرداری این شهر ابلاغ شود. در صورت طی این روند اداری، امکان واگذاری اراضی مذکور به پیمانکاران ساخت و تجهیز ایستگاه مترو پرند فراهم خواهد شد تا این پروژه مهم در مسیر تکمیل هر چه سریعتر قرار گیرد.

پیرو بازدید اخیر وزیر کشور و استاندار تهران از آخرین وضعیت متروی شهر جدید پرند (۴ آذر) و همچنین نشست هماهنگی وزیر راه و شهرسازی و شهردار تهران مبنی بر تسریع عملیات احداث و تکمیل خطوط مترو شهرهای اقماری پایتخت، مقرر شد در ازای تأمین بخشی از منابع مالی پروژه مترو شهر پرند، قطعه زمینی به مساحت ۲۵ هکتار که از مدت‌ها پیش برای این منظور در نظر گرفته شده است، تغییر کاربری یافته و بابت هزینه های پیش رو به پیمانکاران مربوطه واگذار شود.

البته بهره‌برداری از فاز نخست مترو شهر پرند (یک خط) حداقل ۶۵۰ میلیارد تومان پول لازم دارد و واگذاری اراضی مورد اشاره، صرفاً بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد که در شرایط اقتصادی فعلی، در نوع خود کارگشا خواهد بود. به هر ترتیب جلسه روز شنبه ۲۷ آذر ماه که قرار است در شورای برنامه‌ریزی استان مجدداً تشکیل شود، می‌تواند با تصویب و ابلاغ مساله تغییر کاربری اراضی شهر جدید پرند، در فرآیند تکمیل ایستگاه مترو این شهر بسیار موثر واقع شده و امکان بهره‌برداری از آن ظرف یک سال آینده را فراهم سازد.

گفتنی است ریل گذاری مسیر ۱۹ کیلومتری حد فاصل ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی (ره) تا ایستگاه شهر پرند تقریباً به پایان رسیده و این پروژه در بخش ساختمانی به پیشرفت ۹۰ درصد رسیده است.

شهر جدید پرند در حال حاضر ۳۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از ساکنان آن با وسایل نقلیه مختلف بین تهران و این شهر در تردد هستند. پیش‌بینی می‌شود شمار ساکنان شهر پرند ظرف ۵ سال آینده به ۷۰۰ هزار نفر برسد.