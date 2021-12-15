انصراف چین از میزبانی مسابقات تکواندو قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان تکواندو قرار بود اواخر فروردین‌ماه در "ووشی" چین برگزار شود.

با اعلام فدراسیون جهانی تکواندو، با انصراف چین از میزبانی مسابقات جهانی، تاریخ برگزاری نیز به تعویق افتاد و مقرر شد این رقابت ها در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ برگزار شود.

مسابقات قهرمانی جهان هر دو سال یک بار برگزار می شود؛ پیش از این قرار بود این رقابت ها اکتبر ۲۰۲۱ (مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شود که با توجه به شیوع ویروس کرونا تاریخ برگزاری به آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ماه ۱۴۰۱) موکول شد و هم اکنون نیز بار دیگر به تعویق افتاده است.

رقابت های جهانی، G۱۴ است و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۱۴۰، ۸۴ و ۵۰.۴۰ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق می گیرد.