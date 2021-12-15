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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۲۳

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر:

مساجد استان بوشهر کانون منظومه زندگی مردم در هر محله باشند

مساجد استان بوشهر کانون منظومه زندگی مردم در هر محله باشند

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: مساجد استان بوشهر کانون منظومه زندگی مردم در هر محله باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی و نظارت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر اظهار داشت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر تلاش‌های و فعالیت‌های بسیار خوبی را در سطح مساجد دارند.

وی مسجد را فرصتی بی نظیر برای رشد فرهنگی در زمینه‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: مساجد در عرصه‌های پیشرفت دانش بنیان نقش مهمی دارند و یک جایگاه مقاومت در مقابل تهاجم فرهنگی هستند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه تقویت مساجد تقویت اسلام، ایران، نظام و ایجاد اقتدار در همه عرصه‌ها برای مردم کشور است افزود: مسجد در هر محله باید کانون منظومه زندگی مردم آن محله باشد و در معماری شهر و روستا باید مسجد محوری اصل باشد.

وی به اهمیت قشر جوان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین بخش‌های مساجد در عرصه فعالیت فرهنگی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هستند که مخاطبین آنها جوان هستند.

آیت الله صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه دولت و مردم باید از فعالیت‌های فرهنگی در مساجد حمایت مادی و معنوی کنند ادامه داد: توجه به کانون‌ها یک توجه اساسی و حمایت از کانون‌ها یک عملکرد بنیادین در عرصه اقتدار مساجد و رشد فعالیت مساجد در همه عرصه‌ها است.

وی با بیان اینکه آبادانی مساجد نشان از ایمان است، اظهار کرد: اگر از مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری حمایت نشود تمام طراحی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌ها اثر خود را از دست می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این بزرگ بانوی اسلام را واسطه فیض عنایات الهی به جامعه بشری دانست و بیان کرد: پیروی از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) زمینه سعادت و کمال بشر را فراهم می‌کند.

کد مطلب 5376221

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