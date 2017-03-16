  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

در سال جاری؛

۸۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد استان بوشهر تجهیز شد

۸۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد استان بوشهر تجهیز شد

بوشهر - مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان بوشهر خبرداد: در سال ۹۵ تعداد ۸۰ کانون را تجهیز به لوازم اولیه اداری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید اشرافی ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت بیست و چهارمین سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجدبوشهر با بیان اینکه مسجد محوری و قرآن محوری یکی از اصول برنامه‌های کانون‌ها است، اظهار کرد: در افتتاحیه برنامه‌های بزرگداشت که به همت کانون ویژه عسلویه برگزار  شد از ۱۲۰ نفر حافظ قرآن تجلیل به عمل آمد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری تعداد ۸۰ کانون را مجهز کردیم، افزود: در سال جاری فقط ۵۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد را در منطقه ویژه عسلویه و تعداد ۳۰ کانون را در کل استان بوشهر تجهیز به لوازم اولیه اداری کردیم.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان بوشهر بیان کرد: کانون های فرهنگی و هنری در بیش از ۲۴ هزار مسجد در سطح ایران در حال فعالیت هستند که سهم استان بوشهر از این آمار قریب به ۴۰۰ کانون است و همچنین نیز ۱۳۰ کتابخانه مسجدی، ۲۷ خانه نور و ۱۰ مرکز فرهنگی دیجیتال با محوریت مساجد در شهرها و روستاهای این استان فعالیت می کنند.

مراسم بزرگداشت بیست و چهارمین سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد با حضور آیت الله صفایی بوشهری در محل مصلای مرکز استان برگزار شد.

کد مطلب 3934268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها