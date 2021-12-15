مراکز ارتباط با جامعه و صنعت حلقه اول ایجاد اشتغال دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی در گردهمایی مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در محل سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، اظهار داشت: مراکز ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، جایگاه ویژه‌ای در زمینه ارزش‌آفرینی و ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها دارند که با هیچ بخش دیگری قابل جایگزینی نیست.

وی افزود: برای اینکه دانشگاه‌ها به سمت ارزش‌آفرینی و ایفای مسئولیت اجتماعی در راستای رفع نیازهای کشور حرکت کنند باید سهم بودجه پژوهش از سهم کل در سهم بودجه کشور و تعداد محققان و پژوهشگران کشور افزایش یابد.

صالحی تاکید کرد: حتی در شرایط کمبود منابع مالی نیز باید بودجه‌های پژوهشی افزایش یابد، زیرا با پژوهش و تحقیق است که مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف حل می‌شود و بدون پژوهش مشکلات کوچک فعلی به مشکلات بزرگ آینده تبدیل خواهند شد و تجربه توجه کافی به آموزش و پژوهش در کشورهایی مانند ژاپن و آلمان به ما نشان می‌دهد که توجه ویژه به این حوزه کشور را در مسیر توسعه و حل مشکلات قرار می دهد.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: برای اثربخشی بیشتر حوزه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید تعامل مسئولان دانشگاه‌ها با مراکز اجرایی مهم استان و استانداری‌ها و سازمان‌های بزرگ بیشتر شود.

وی ادامه داد: هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان به سمت نیازهای کشور و افزایش قراردادهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با بیرون از محیط دانشگاه، از جمله اقداماتی است که باید با تقویت مراکز ارتباط با جامعه و صنعت، و هدفمندکردن آن، اقدام کنیم.

صالحی اظهار داشت: بسیاری از مسائل کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است و دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها نباید فعالیت های خود را صرفاً به حوزه صنایع و کارخانه‌ها تقلیل دهند.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه هم اکنون سهم بزرگی از اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی است گفت: ارتباط و تعامل دانشگاه‌ها با شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ باید بیشتر شود و مسئولین دانشگاه‌ها و مسئولان ارتباط با جامعه دانشگاه‌ها در سازمان‌ها و مراکز بزرگ حضور پررنگ داشته باشند و جویای نیازها و تقاضاهای آنان باشند و منتظر نباشند که تقاضا از طرف سازمان ها به سمت آنها ارائه شود.

صالحی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم، ارتقای دانش فنی برای صنایع هم از فعالیت‌های پررنگ دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها است گفت: این مراکز ارتباط با دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید دغدغه‌ها مشکلات ملی و پیرامونی دانشگاه خود را به شکل مسائل علمی و پژوهشی مطرح کنند و در اختیار اعضای هیئت علمی و دانشجویان برای طرح‌ریزی یک پژوهش و ارائه راهکار قرار دهند.

گفتنی است؛ در نشست سراسری مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، وضعیت و برنامه‌های دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، و برنامه‌ها و تجارب دانشگاه‌های موفق در این حوزه مطرح و از دانشگاه‌ها و پژوهشگران برتر در حوزه قراردادهای پژوهشی و ارتباط با جامعه تجلیل می‌شود.