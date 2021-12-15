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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۴

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

اقلام‌حمایتی تنظیم بازار استان در میدان میوه وتره یاسوج عرضه شود

اقلام‌حمایتی تنظیم بازار استان در میدان میوه وتره یاسوج عرضه شود

یاسوج- معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۰ تا۶۰ درصد اقلام‌حمایتی تنظیم بازار ازطریق میدان میوه و تره بار شهر یاسوج عرضه و در اختیارمردم استان قرارگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به نیاز استان به میدان میوه و تره بار، این میدان پس از چند سال راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه این میدان، با مشارکت و همکاری سرمایه گذار، اصناف، بازاریان و تلاش شهرداری آغاز به کار کرده است، گفت: زمینه رونق این میدان باید با ترغیب بازاریان و صنوف فراهم شود.

عسکری اظهار داشت: موانع ترافیکی نیز با همکاری پلیس راه، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه رفع و شرایط برای حضور عرضه کنندگان و خریداران فراهم شود.

وی افزود: در راستای کمک به رونق خرید و فروش در این بازار و راه اندازی و جلوگیری از ورود و خروج محصولات از میدان‌های دیگر استان‌ها، گلوگاه‌های مهم کنترل شود.

کد مطلب 5376253

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