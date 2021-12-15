به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله وثوقی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی در آستانه هفته حمل و نقل و راهداری در اردبیل اظهار کرد: ۱۶۵ کیلومتر طول راه‌های روستایی بالای ۵۰ خانوار در استان است که ۵۵ روستا را شامل می‌شود که آسفالت این راه‌ها نیازمند تأمین ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی تصریح کرد: عمده پروژه‌ها در این زمینه فعال است و ما از سفر رئیس جمهور برای عملیات آسفالت‌ریزی در راه‌های روستایی بالای ۵۰ خانوار ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کردیم که امیدواریم با تخصیص صد درصدی این اعتبار در سال جاری و سال آینده همچنین تأمین قیر رایگان بتوانیم آسفالت روستایی بالای ۵۰ خانوار را در استان به سرانجام برسانیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل به شناسایی ۱۶ نقطه پرحادثه و تأمین اعتبار از محل سفر رئیس جمهور برای بهسازی این نقاط پرحادثه اشاره کرد و گفت: در کنار این امر ما تلاشمان ر این است تا از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف به ویژه احداث مجتمع‌های بین راهی حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

وثوقی در مورد مسدود شدن مسیر خلخال به اسالم به روی شرکت‌های حمل و نقل مسافر و اتوبوس‌ها افزود: پلیس راه این مسیر راه را ایمن تشخیص نداده ولی با طرح موضوع در شورای ترافیک خلخال سعی و تلاشمان بر این است تا مشکلات را رفع کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به نظر ما این راه از ایمنی لازم در شرایط کنونی برای عبور اتوبوس‌ها برخوردار نیست و تلاش بر این است تا با ایمن‌سازی و رفع نقاط حادثه‌خیز بتوانیم تردد هموطنان جنوب استان را به شمال کشور فراهم کنیم.

وثوقی به پروژه‌های افتتاحی در گرامیداشت هفته راهداری حمل و نقل اشاره کرد و ادامه داد: به طول ۱۰ کیلومتر روشنایی مسیر اردبیل به سمت خلخال آماده بهره‌برداری است و در کنار آن راهدارخانه محور اردبیل – نیر نیز در گرامیداشت این ایام به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: ما در طول سال موضوع نگهداری، بهسازی و روکش آسفالت، نصب علائم ایمنی و راه‌اندازی سیستم روشنایی را شاهد هستیم که این پروژه‌ها به صورت مستمر در راه‌های استان انجام می‌شود.

وثوقی به چالش‌های حوزه راهداری نیز اشاره کرد و ادامه داد: ۶ هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه ارتباطی در استان وجود دارد که نگهداری این راه‌ها به ارزش ۲۷ هزار میلیارد تومان کار سخت و دشواری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: به ازای نگهداری این راه‌ها بر اساس ارزش اعلام شده ۲ تا ۳ درصد منابع اعتباری نیاز است تا بتوانیم این کار را به انجام برسانیم.

وثوقی کمبود نیروی انسانی و بالا بودن عمر ناوگان خودرویی را در حوزه راهداری از مشکلات و دغدغه‌های جدی برشمرد و تصریح کرد: عمر ناوگان راهداری استان ۲۴ سال است که به معنای واقعی نیاز به ترمیم و اصلاح دارد.

وی در مورد محور «ارجستان» با مشخصات فنی راه روستایی گفت: در تلاش هستیم تا با اخذ مجوزهای لازم این راه را به راه فرعی و یا اصلی ارتقا دهیم تا با تأمین اعتبار مورد نیاز زیرسازی و عملیات آسفالت‌ریزی این مسیر گردشگری به انجام برسد.

وثوقی به فعالیت ۴۳۰ نیروی راهداری در فصل زمستان امسال در قالب طرح راهداری زمستانی اشاره کرد و افزود: ۲۳۰ دستگاه ماشین‌آلات در این ایام به کارگیری شدند تا عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی را انجام دهند.

وی از دپوی ۳۰ هزار تن نمک، ماسه و شن برای ایام زمستان خبر داد و خاطر نشان کرد: ۵۳ درصد طول راه‌های استان آسفالت شده که این میزان ۲ درصد از رقم میانگین کشوری بالاتر است.

وثوقی اضافه کرد: از نظر جمعیت برخوردار ۸۰ درصد جمعیت و خانوارهای روستایی از راه آسفالت و ایمن بهره‌مند هستند.

وی به عمر بالای راه‌های روستایی و ارتباطی استان اشاره کرد و ادامه داد: ضروری است ترمیم، بهسازی و روکش این مسیرها به انجام برسد که به ازای هر کیلومتر ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا این کارها به انجام برسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل بیان کرد: با تأمین قسمتی از اعتبارات از محل منابع ملی و سفر رئیس جمهور تلاش خواهیم کرد تا خدمات‌رسانی را در این بخش ارتقا دهیم.