به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب‌الهی شامگاه آدینه در حاشیه گردهمایی اقتدار مردم سمنان اظهار کرد: دانش‌آموزان استان سمنان در دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، با مشارکت ۸۵ درصدی مدارس استان، موفق به کسب ۱۸ رتبه کشوری شدند و عملکرد درخشانی در این رویداد علمی و مهارتی به ثبت رساندند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی افزود: این جشنواره بستری راهبردی برای استعدادیابی، هویت‌یابی و کمک به هدایت تحصیلی مؤثر دانش‌آموزان است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه این رویداد فرصتی ارزشمند برای شناسایی توانمندی‌های بالقوه دانش‌آموزان به شمار می‌رود، گفت: تقویت مهارت‌های فردی و گروهی و هدایت خلاقانه استعدادهای نسل آینده از دیگر اهداف این جشنواره است که در استان سمنان با استقبال گسترده دانش‌آموزان همراه شد.

حزب‌الهی در تشریح نتایج کسب‌شده در این دوره از جشنواره بیان کرد: دانش‌آموزان استان سمنان موفق به کسب هشت رتبه اول، سه رتبه دوم و هفت رتبه سوم کشوری شدند. این افتخارات را ۳۰ دانش‌آموز در قالب ۱۸ تیم به دست آوردند.

وی با اشاره به کسب این رتبه‌ها در ۹ محور از مجموع ۱۴ محور جشنواره تصریح کرد: موفقیت دانش‌آموزان در محورهای مختلف، بیانگر گستردگی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی، فنی و خلاقانه آنان در سطح استان است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان سمنان همچنین به سهم شهرستان‌های مختلف در این موفقیت اشاره کرد و گفت: شهرستان سمنان با کسب چهار رتبه اول، سه رتبه دوم و دو رتبه سوم، بیشترین تعداد رتبه‌های برتر را در میان شهرستان‌های اعلام‌شده به خود اختصاص داد.

حزب‌الهی ادامه داد: دانش‌آموزان شهرستان شاهرود نیز سه رتبه اول و پنج رتبه سوم کشوری کسب کردند و دانش‌آموزان دامغان هم موفق به کسب یک رتبه اول کشوری شدند و در مجموع، سهم مؤثری در افتخارآفرینی دانش‌آموزان استان داشتند.