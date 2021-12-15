میدان میوه و تره بار شهر یاسوج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سالار حسین پور ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان افزود: برخی در مقابل راه اندازی میدان میوه و تره بار شهر یاسوج، مقاومت می‌کنند، اما این میدان راه اندازی شده و صنعت و معدن در هر زمینه‌ای حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه میوه‌ها در این میدان درجه بندی شده است، گفت: مردم می‌توانند خریدهای خود را از این میدان انجام دهند.

حسین پور اظهار داشت: مشکلات و معارضاتی در روند فعالیت این میدان یا صنوف وجود دارد و باید در این راستا امنیت میدان تأمین شود.

وی افزود: شرایط برای تامین‌کنندگان محصولات، کشاورزان و باغداران فراهم بوده و مجوزهای لازم نیز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.