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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۳

رئیس صمت کهگیلویه و بویراحمد:

میدان میوه و تره بار شهر یاسوج آغاز به کار کرد

میدان میوه و تره بار شهر یاسوج آغاز به کار کرد

یاسوج- رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: میدان میوه و تره بار شهر یاسوج کار خود را آغاز کرده و میوه‌ها با کیفیت مناسب و به صورت متنوع و پایین تر از قیمت واقعی عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار حسین پور ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان افزود: برخی در مقابل راه اندازی میدان میوه و تره بار شهر یاسوج، مقاومت می‌کنند، اما این میدان راه اندازی شده و صنعت و معدن در هر زمینه‌ای حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه میوه‌ها در این میدان درجه بندی شده است، گفت: مردم می‌توانند خریدهای خود را از این میدان انجام دهند.

حسین پور اظهار داشت: مشکلات و معارضاتی در روند فعالیت این میدان یا صنوف وجود دارد و باید در این راستا امنیت میدان تأمین شود.

وی افزود: شرایط برای تامین‌کنندگان محصولات، کشاورزان و باغداران فراهم بوده و مجوزهای لازم نیز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5376270

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