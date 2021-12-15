به گزارش خبرنگار مهر، اولین خواسته مردم این شهرستان، رسیدگی به وضعیت بیمارستان بافق است، گویا این بیمارستان پنج سال است که بهره برداری شده اما هنوز تکمیل نیست و یکی از مهمترین مشکلات آن، ند اشتن پزشک متخصص است.

بیکاری مردمی را که در قطب سنگ آهن کشور زندگی می‌کنند، می‌آزارد ضمن اینکه مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در راه اندازی یک کارخانه کاشی به بن بست رسید و این امر سبب شده تا دیگر کسی جرأت سرمایه گذاری نداشته باشد.

مهاجرت از روستاهای بافق هم یکی از مشکلات مردم این دیار است، مهاجرتی که مهمترین آن، کمبود آب برای شرب و کشاورزی و دامداری است.

کمبود دارو حتی شیرخشک، تعیین مرز شهرستانهای بافق و بهاباد، ریل گذاری برای سرمایه گذاری توسط دولت و … نیز از دیگر خواسته‌های مردم بافق از رئیس جمهور و کابینه دولت است.