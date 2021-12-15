حجت الاسلام مرتضی موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب مدیران گفت: مسئولین با مشورت و دقت تصمیم گیری کرده و پای این انتخاب با اقتدار ایستادگی کنند، چون بنای کار در اسلام مشورت است. دهن بینی در انتخاب افراد نباید وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در این رابطه باید گفت مسئولان در انتخاب افراد برای سمت‌های مختلف با استفاده از خرد و اطلاعات دیگران تصمیم قاطع بگیرند.

وی ادامه داد: باید در نظر داشت که دولت فقط شامل هیأت دولت نیست بلکه استانداران، مدیران کل، فرمانداران زیرمجموعه هیأت دولت محسوب می‌شوند.

امام جمعه تویسرکان تأکید کرد: استاندار یا فرمانداری طبق گفتمان دولت جدید در حال انجام امور هستند و در این موضوع نیز بحثی نیست و در عین حال ملاک این نیست که همه مدیران باید تغییر کنند.

حجت الاسلام موحدی با بیان اینکه مدیری که قصد همکاری ندارد باید با شتاب بیشتر تغییر کند، تاکید کرد: کسی که گفتمان جهادی دارد در این دولت به خدمت ادامه می‌دهد اما کسی که گفتمان جهادی ندارد باید هرچه زودتر تکلیفش مشخص و نیروی جهادگر جایگزین شود تا شرایط و امور استان و شهرستان با رونق بیشتری پیش برود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه خمودگی در اداره‌های شهرستان تویسرکان دیده می‌شود که باعث رنج بسیاری شده و این مسئله سزاوار مردم نیست.

امام جمعه تویسرکان در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: انتظار مردم از دولت انقلابی این است که نیروهای آگاه و انقلابی را هرچه زودتر به کار گیرند تا به طور جهادی کارها پیش برود.

حجت الاسلام موحدی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور منتخب مردم شبانه روز در حال فعالیت و تلاش برای ساماندهی کشور است اما این تحرک در بدنه دولت هم باید دیده شود، افزود: اکنون این موضوع در استان و شهرستان دیده نمی‌شود و این بدنه با تحرک و سرعت دولت سازگار نیست که توقع بنده و مردم این است که اقدام عاجلی صورت بگیرد.